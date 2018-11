Sony: así lucirá Kratos en el nuevo cómic de God of War [FOTOS]

La nueva versión de God of War llegó en el mes de marzo, de manera exclusiva, para PS4. Miles de fanáticos pudieron disfrutar de este nuevo título que contaba las aventuras de Kratos dentro de la mitología nórdica junto a su hijo Atreus. Sin embargo, Sony acaba de confirmar el lanzamiento de un cómic oficial para conocer más de las aventuras del Fantasma de Esparta.

La noticia se dio a través del blog oficial de PlayStation, donde se pueden leer algunas de las declaraciones de Chris Roberson, responsable del nuevo cómic de God of War, quien dio algunos detalles de lo que será la historia.

Las palabras de Chris Roberson fueron las siguientes: "Cuando me hablaron de trabajar en un nuevo cómic de God of War que fuese una precuela del juego que iba a salir para PlayStation 4, me entró curiosidad, pero también me sentí intimidado". Todo esto debido a que Kratos dejaría la mitología griega para entrar a un nuevo mundo lleno de mitos y leyendas.

"Lo de la cuiriosidad fue porque, gracias a los primeros avances promocionales, sabía que el nuevo juego alejaría a Kratos de sus raíces de la mitología griega y lo trasladaría a una nueva ambientación, basada en los mitos y leyendas nórdicos, con los que estoy obsesionado desde niño. Lo de sentirme intimidante fue porque prometía ser un trabajo Inmenso", concluyó.

El trabajo entre Chris y Santa Monica Studios fue en conjunto, pues los desarrolladores les brindaron todas las facilidades para que el escritor pueda realizar el cómic. Todavía no se conoce la fecha de lanzamiento de esta obra, pero es posible que sea a inicios del 2019.