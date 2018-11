YouTube: La historia del videojuego de PS1 que Sony censuró por ser demasiado macabro [VIDEO]

La PlayStation Classic ha tenido difícil la tarea de satisfacer a todos los amantes de la legendaria consola de Sony. Desde que anunciaron su lista oficial de 20 juegos, muchos han expresado su disconformidad por la ausencia de muchos clásicos. Aun así, existen casos de videojuegos que seguramente nadie querría ver incluidos en la PlayStation Classic, por lo perturbadores y macabros que son, como es el caso que menciona un reciente video de YouTube que relata su historia y que te vamos a contar en esta nota.

La PlayStation original fue lanzada en 1994, aunque llegó un año después a occidente. Se considera su vida útil el intervalo desde 1995 hasta el 2000, año de lanzamiento de la PlayStation 2. La PlayStation 1, por lo tanto, es una pieza auténtica de los años noventa.

Muchos juegos salieron para tal consola, y muchos son hasta ahora recordados. Pero hay otros, muchos más, que nunca llegaron a la popularidad deseada, y muchos otros que ni siquiera llegar a ver la luz con un lanzamiento.

Uno de estos, aparentemente, es el caso de Petscop, un supuesto videojuego de 1997 que estaba pensado para niños y donde asumimos el rol de una extraña criatura en un mundo de colores rosas.

La historia moderna de este perturbador y macabro videojuego comienza hace un año, cuando un misterioso canal de YouTube de nombre Petscop (igual que el videojuego) comenzó a subir gameplays acerca de un supuesto videojuego para la PlayStation original y que fue cancelado antes de publicarse.

Las razones de dicho cancelamiento pueden entenderse a partir de lo mostrado por dicho canal de YouTube, donde se observa de qué trata el juego: Rescatar a 48 mascotas a lo largo de 8 mundos. Aun así, hay mucho material escondido dentro de este, sobre todo mensajes, que hacen que, en su mayoría, este juego resulte bastante perturbador.

El autor de los gameplays que son subidos a YouTube se llama Paul. Paul mencionó en estos videos que el videojuego le llegó en formato físico con una nota. La nota decía: “Caminé hacia abajo, y cuando llegué a la parte inferior, en lugar de acceder, me hizo girar hacia la derecha, y me convirtió en un monstruo de sombras”. El mismo no ha revelado más detalles sobre cómo llegó a tener este juego.

Por supuesto, Paul buscó una vía parecida a lo que dice la nota dentro del juego y la encontró. Lo que halló ahí fue algo totalmente distinto a lo visto en el resto del videojuego. Ya no habían paredes rosas ni esa atmósfera para niños. Sino un ambiente oscuro que esclareció todo lo extraño de este título. No dejando dudas de por qué fue supuestamente cancelado.

En esta parte del videojuego, se mostraron pistas y mensajes subliminales que harían investigar a todos los usuarios que los observaron a través de YouTube. Los mensajes incluían datos, frases y palabras específicas, como mensajes y nombres que fueron conocidos en los medios hace casi 20 años.

Resulta que todo estaría basado en un espeluznante y perturbador que fue muy conocido en el año 2000, llegando a ser tema y conmoción nacional en los Estados Unidos. Nos referimos al trágico y terrible caso de la niña Candance Newmaker.

Candance Newmaker fue una víctima de abuso infantil, asesinada durante una sesión de terapia de apego que duró 70 minutos en el año 2000 para supuestamente tratar su trastorno reactivo del apego. Candance fue asfixiada durante una sesión que pretendía crear recuerdos falsos sobre su nacimiento.

El videojuego muestra tanto su apellido como algunas de las frases que fueron grabadas durante el terrible hecho; y que, en su día, fueron sacadas a la luz. Todo esto puso a la red en estado de shock por mucho tiempo y el caso sigue siendo comentado hasta hoy.

El canal de YouTube de Paul (Petscop) sigue subiendo más gameplays de dicho juego, aunque se asegura que el ya no está a cargo del mismo. Se dice que dejó la administración a otros usuarios pero que ha continuado jugando a Petscop para continuar con el gameplay. El último es de hace una semana. No hay duda de que se trata de un juego que nadie quisiera ver en la PlayStation Classic.

El canal de gRUNgerOFICIAL en YouTube ha subido un completo y detallado video explicando el origen de Petscop, mostrando el contenido y dando sentido a cada detalle encontrado. Te recomendamos seguirlo y ver su video para enterarte mucho más sobre este espeluznante, macabro y misterioro caso.