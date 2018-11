Square Enix cancela DLC's de Final Fantasy XV por estos motivos

Las cosas parecen ir mal para Square Enix, y es que el director de la empresa de videojuegos decidió cancelar oficialmente tres DLC de Final Fantasy XV. Estos episodios son Episode Lunafreya, Episode Aranea y Noctis, tres de los cuatro contenidos descargables que planeaba lanzar la compañía el próximo año.

Estos DLC formaban parte del paquete llamado The Dawn of the Future, el cual contaba con cuatro contenidos descargables; sin embargo, solo será lanzado Episode Ardyn en marzo del 2019. Checa el siguiente tráiler.

Los motivos por los que el director general de Final Fantasy, Akio Ofujo, se pronunció a través de un comunicado donde expresa lo siguiente: "La compañía ha hecho un gran cambio en su dirección, y la decisión tomada pasa por reexaminar estos proyectos, concluyendo así la producción de Episode Ardyn y la cancelación de Episode Aranea, Episode Lunafreya y Episode Noctis, tres de los cuatro DLC planeados para el videojuego".

Estos DLC estaban siendo desarrollados por Luminous, el nuevo estudio interino de Square Enix; sin embargo, ahora se centrarán en hacer un nuevo videojuego triple A, el cual tendrá un presupuesto alto, pero no se conocen los detalles.

Final Fantasy XV es la décimo quinta entrega de la franquicia creada por Square Enix y está disponible para PS4 y Xbox One.