YouTube: Los videojuegos como recurso educativo y didáctico en Assassin’s Creed [VIDEO]

Los videojuegos son, hasta ahora, comúnmente vistos como una mera actividad de ocio y entretenimiento pasajero con poco o nulo valor de productividad. Sin embargo, en los últimos años se han presentado numerosas tesis e hipótesis que señalan el gran potencial que tienen estos para la educación y otros usos prácticos (productivos). Pues bien, puede que este tipo de afirmaciones no sean parte de una simple tendencia.

Hasta la actualidad, han existido una gran variedad de videojuegos que, en su particularidad, han logrado tener una aplicación que escapa y trasciende a su propio valor de entretenimiento. Juegos como Minecraft han logrado colarse en proyectos y programas educativos en países desarrollados como una gran plataforma para el aprendizaje de la programación y otros tipos de enseñanza.

Lo mismo también ha sucedido inversamente, con juegos que tomaron influencia o hasta respondieron a una necesidad quizá no básica pero muy arraigada a la idea de hacer la vida misma más práctica, como el caso de The Sims y Sim City, juegos que también crearon nuevas experiencias convirtiéndose en éxitos rotundos.

La relación de los videojuegos con las actividades prácticas y productivas no implica una brecha que separe a ambos mundos estrechamente, seguramente porque, en muchas ocasiones, estos parten como cualquier obra artesanal, de una idea sacada de la misma realidad.

Durante años existieron diversos títulos que han podido servir para otras cosas aparte del simple entretenimiento. Proyectos de software que se originaron a partir de ideas prácticas y resultaron convirtiéndose en un videojuego. El popular The Sims fue concebido por el deseo de su creador, Will Wright, de mezclar los programas tipo CAD de diseño arquitectónico para casas con los software de diseño de interiores. Lo mismo ocurrió con Sim City, que partió de la afición del mismo por diseñar ciudades a su gusto.

Minecraft, por otra parte, ya está considerado en muchos países como una gran herramienta para el aprendizaje, principalmente por su aspecto sandbox enfocado a la creación y a la resolución de problemas prácticas que, según algunas investigaciones, han proporcionado una gran fuente de beneficios para la educación en niños. Minecraft incluso tiene una edición diseñada para estudiantes. Tanto este título como los de la serie The Sims, son solo algunos ejemplos.

Por supuesto, esto representa la otra cara de la moneda (o hasta una antítesis) de otras discusiones en los cuáles los videojuegos son comúnmente señalados como algo malo, incentivadores de violencia y de malas conductas. Pero, si nos remitimos a los hechos, todo confirma la gran amplitud y profundidad que tienen estas particulares obras de software como medio de expresión y sobre su influencia y alcance en nuestra sociedad, sobre todo para las generaciones venideras. Existe un potencial que no puede negarse y que no debe ser desperdiciado.

Assassin’s Creed es una (y una muy conocida) de las franquicias que se establecen en un escenario cercanamente relacionado con la historia en todos sus juegos y en su concepto básico. La historia de la orden de los asesinos (ficticia) que está directamente confrontada con la Orden de los Templarios es tomada de la historia y desarrollada en una narrativa ficticia pero a la vez bien influenciada por la ciencia que recoge los hechos de la civilización. De esta manera, la narrativa de Assassin’s Creed recoge y explora un gran número de locaciones históricas, eventos y personajes.

Las mecánicas audiovisuales y de jugabilidad que presentan los videojuegos implican un buen ambiente para que cualquier niño, joven, estudiante interiorice tamaña cantidad de importantes conceptos que podrían bien presentárseles en un salón de clases. Pero la motivación adicional del gozo y la diversión prometida por un videojuego puede ayudar con la estimulación al aprendizaje.

Por otro lado, las fallas del tradicional (y muy antiguo) sistema educativo que aún rige en muchas partes de la soceidad actual ha sido percibida como un problema y controversia por ya bastantes años en las pasadas décadas. Un gran número de artículos, documentales y estudios independientes o no independientes han señalado la supuesta crisis del sistema de educación tradicional en las escuelas (no la superior), la cual no ha evolucionado mucho en los últimos 200 años.

Whymaps es un canal español relativamente popular que presente videos muy bien producidos, largos y de profundo análisis. Más notables son los videos sobre la crisis y la guerra en Siria y la tergiversación de la democracia. Cuando Assassin’s Creed Origins estuvo en su temporada de prelanzamiento, Whymaps fueron invitados por Ubisoft a hacer un video promocional que explique el contexto histórico del juego. Más tarde también fueron invitados a probar el juego. Todo está incluido en un video en el cual el creador nos da un ejemplo maestro de cómo los videojuegos pueden no solo hacernos comprender mejor eventos y escenarios históricos, sino también cómo pueden ser aprovechados en el futuro para ser un buen recurso para la labor educativa.

En su video, puedes ver una completa explicación del juego hecha por un creador de contenido educacional e histórico (ya que Whymaps, como afirma, no es un youtuber de videojuegos o de ‘gameplays’). El video incluso termina de una manera jocosa y graciosa, pues es supuestamente ‘interrumpido’ por algunos otros (y muy famosos) youtubers españoles: Willyrex, Vegetta777, Alexyb11, que lo esperaban a que acabe para poder también probar el juego.

Te alentamos a mirar su video de 16 minutos que seguramente pasará rápido por su muy bien organizada información y su efectivo lenguaje didáctico. De esta manera, la próxima vez que escuches a alguien decir que los videojuegos son solo un desperdicio de tiempo podrías tener un argumento sólido o hasta compartir el video de Whymaps para comenzar un debate que seguramente sí será productivo y ayudará a reflexionar sobre la educación en la actualidad.