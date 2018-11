Super Smash Bros. Ultimate: director de Nintendo ya decidió los personajes que vendrían con el DLC

Sora Sakurai, director de Nintendo, lanzó un tuit donde confirma la lista de los peleadores que llegarán en los futuros DLC para Super Smash Bros. Ultimate, juego exclusivo de Nintendo Switch.

Como se anunció en último Nintendo Direct dedicado a Super Smash Bros. Ultimate, al plantel de peleadores, comandado por Kirby y Mario Bros, se unirían 5 luchadores que llegarían en forma de DLC al título exclusivo de Nintendo Switch.

Además, Sakurai dio a conocer que la decisión para elegir la llegada de estos peladores a Smash Bros. Ultimate fue netamente de Nintendo, pero agregó que será decisión de él si se crea un peleador más.

Super Smash Bros. Ultimate’s DLC line-up is now complete. This time the selection was made entirely by Nintendo. I decide if we can create a fighter based on their selection, then come up with the plan.