Primer ministro de Dinamarca afirma que “Los videojugadores son atletas” en torneo de Counter Strike [VIDEO]

El Blast Pro Series de Counter Strike Global Offensive fue inaugurado de particular forma por el primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen, quien durante la ceremonia emitió un emotivo discurso afirmando que los jugadores de esta competencia de eSports son “deportistas, deportistas de verdad, son pioneros de los deportes electrónicos”

De esta manera se abrió la ya clásica discusión sobre si los videojuegos en sí representan una forma de deporte, haciendo de sus participantes atletas. Algo que genera una importante polémica sobre todo para los más críticos con la forma de entretenimiento que también se establece como una de las más rentables del mundo.

Los videojuegos han demostrado ser una industria gigante rompiendo continuamente récords en cifras de venta, como ha sucedido con el reciente Red Dead Redemption 2, coronándose desde hace muchos años como el sector más rentable de las industrias de entretenimiento. Esto no escapa a la discusión de la deportividad, pues incluso la conocida cadena ESPN aperturó una división dedicada a los eSports en el pasado.

CSGO es la más reciente entrada en la legendaria franquicia Counter Strike y que ha sabido establecerse como uno de los títulos de eSports más importantes en el globo. Por eso las declaraciones de este importante mandatario pesan y mucho en el contexto actual de los videojuegos y de los deportes.

Esto es lo que dijo el primer ministro de Dinamarca sobre los videojuegos como deporte:

El Blast Pro Series de Copenhagen 2018 finalizó el 3 de noviembre coronando a Natus Vincere, equipo que quedó segundo en la última minor de Dota 2. Pero sin duda, lo que más se recordará de este evento en el futuro inmediato y lejano son las declaraciones de Lars Løkke Rasmussen. Y tú, ¿qué opinas? ¿Son los videojuegos un deporte que puede formar atletas?

