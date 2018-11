Por esto están acusando de racismo a Super Smash Bros. Ultimate [FOTOS]

No cabe dude de que Super Smash Bros Ultimate estará ocupando las portadas durante todo este mes hasta su ansiada llegada el 7 de diciembre, pero parece que el mes de noviembre ha empezado de una manera poco deseado para Nintendo, pues en los últimos han sido parte de una fuerte polémica con respecto al supuesto caso de racismo y los estereotipos presentes en el último título de la saga Super Smash Bros.

Super Smash Bros es una famosa y aclamada franquicia de videojuegos de pelea, la cual, aunque en un inicio la misma Nintendo la definió como juego ‘party’, se ha ganado un espacio entre el conjunto de videojuegos competitivos en la escena de juegos de lucha.

La particularidad más fuerte que tiene este videojuego es que se trata de un crossover, y no cualquier crossover, sino precisamente uno que reúne a gran cantidad de personajes de Nintendo y algunos third-party conocidos.

Quizá por eso es que pueda ocasionarse situaciones como estas, ya que muchos de los personajes que son recogidos para el roster de Super Smash Bros, pueden pertenecer a videojuegos antiguos, de hace dos o hasta tres décadas.

Precisamente, es uno de estos clásicos, y muy queridos por los fans más veteranos, personajes quien ha sido tomado como razón para acusar a Nintendo y a Super Smash Bros. Ultimate de racismo: Mr. Game & Watch.

Mr. Game & Watch es el pequeño y singular personaje presente en las primeras consolas de Nintendo, las famosas Game & Watch, unas auténticas piezas de historia, que representan quizá la primera incursión de la gran N en el negocio que la llevaría a ser lo que es hoy en día, una de las empresas más importantes y tradicionales de videojuegos, que llegó incluso a salvar a la industria en 1983.

Mr. Game & Watch no es nuevo en el listado de personajes para Super Smash Bros, ya que está presente desde Super Smash Bros Melee para Gamecube. Lo que ha llamado la atención en esta oportunidad es una animación específica que hace referencia a un título presente en las mencionadas consolas portátiles Game & Watch y que, según afirman los que lo señalan, “presenta representaciones racistas”.

En dicha animación, Mr. Game & Watch toma la apariencia de una nativo americano, de forma casi idéntica a lo que se vio en el Game & Watch ‘Fire Attack’ de 1982. En este título se representaba a los nativos americanos intentando prender una fortaleza que el jugador tenía que salvar.

Para muchos, incluyendo seguramente a muchas personas con ascendencia nativo-americana, esto representa un estereotipo de racismo, puesto que presente a los nativos americanos como los antagonistas en una escena que probablemente esté contextualizada en la colonización o en la expansión estadounidense hacia el oeste.

Super Smash Bros Ultimate llegará el 7 de diciembre para Nintendo Switch e incluirá un nuevo modo historia que ha sido explicado y revelado por Nintendo a través de un tráiler.

