Youtube: así fue la explosión del cubo morado de Fortnite y dejó estas imágenes [FOTOS Y VIDEO]

Fortnite ha sorprendido a miles de personas, no solo a sus usuarios, y es que lo hecho por Epic Games con su battle royale ha marcado un gran precedente, ya que ha realizado cambios dentro de su título en tiempo real, algo que hasta el momento no se había visto, el cual fue inmortalizado en videos para Youtube.

Fortnite, a través de su cuenta oficial en Twitter, preparaba a todos sus fans que sucedería algo con el misterioso cubo morado, puesto que este explotaría e invitaba a todos los usuarios a que sean testigos del acontecimiento y pedía que logueen temprano para evitar potenciales colas antes de ingresar al juego.

The Cube’s power has overwhelmed the playlists. Stay in-game and be in-match to witness the one-time event occurring at 1 PM ET (6 PM UTC).



Remember to log in and have your game open early to avoid any potential queue times. pic.twitter.com/xXdarvVt0X