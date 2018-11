Dota 2: Peruanos de Infamous logran cuarto puesto en Dream League y ganan esta cantidad de dólares [VIDEO]

Infamous había venido recuperándose en el torneo Dream League Season 10 de Dota 2, tras una notable victoria ante compLexity el día de ayer. Con tal resultado clasificaron al Lower Bracket R3 donde enfrentaron a Na’Vi quienes los dejaron en el camino. Aun así, el equipo de los sudamericanos se ubicó en el cuarto puesto de la competencia.

Se esperaba una partida fuerte entre Infamous y los hábiles jugadores ucranianos de Natus Vincere, sobre todo después de la gran demostración que dieron los sudamericanos (dos peruanos, un boliviano y un argentino) ante compLexity el día de ayer, a los que ganaron después de haber perdido con ellos mismos en tres ocasiones.

Infamous de esta manera también acaba una racha de buenas presentaciones, ya que también habían derrotado, y de gran manera, a los norteamericanos de ROOONS por la Lower Bracket R1, comenzando su resurgir en el campeonato.

Sin embargo, Infamous no pudo repetir un plato de victoria en esta oportunidad, aunque la balanza terminó cayendo hacia el lado europeo por desméritos individuales de los sudamericanos, lo que los ucranianos no desaprovecharon, confirmando su efectividad.

El cuarto puesto logrado hace que Infamous se lleve el pozo de 25,000 dólares, además de 70 puntos en el Dota Pro Circuit, que viene a ser como el ránking FIFA en el universo eSports del popular Dota 2.

Aquí puedes ver los momentos más importantes de dicha partida, que termina con el sueño de Infamous al que hay que aplaudir, por haber logrado el cuarto puesto en esta competencia mundial. Sin duda, los eSports están creciendo en sudamérica.

