Facebook: fanático de Pokémon GO disfraza a su perro como Growlithe e intenta atraparlo [VIDEO]

Halloween es el día festivo que saca a relucir toda la creatividad de millones de personas en el mundo, ya que se disfrazan de sus personajes u objetos favoritos; sin embargo, un video está circulando en Facebook, donde podemos ver cómo un fanático de Pokémon GO quiere realizar su sueño de convertirse en un entrenador Pokémon en la vida real.

En el video de Facebook se puede apreciar que dicha persona tiene preferencias por las criaturas tipo fuego, ya que deseaba iniciar su aventura como entrenador Pokémon capturando a su mascota que estaba disfrazada de Growlithe.

Pero como en la saga de Pokémon, el Growlithe era de tipo salvaje y era necesario tener una batalla con él para debilitarlo y posteriormente capturarlo al lanzar la Poké Ball. Por este motivo el usuario iba dispuesto a todo y decidió llamar a su pequeño Charmander para la pelea.

Ambos Pokémon son de tipo fuego, lo que significaba que el usuario tendría una larga pelea contra Growlithe y sería cuestión de tiempo para que este se debilite para capturarlo.

Sin embargo, no todo fue lo que esperaba, ya que su Charmander resultó tener pánico y no decidió no pelear contra Growlithe, pero el futuro entrenador no perdió las esperanzas y lanzó una Poké ball mientras este estaba distraído. Mira el video que se ha convertido en un boom en Facebook.