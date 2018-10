Pokémon GO: truco para completar la investigación especial de Halloween antes de que termine

El evento de Hallowen era el más esperado por todos los entrenadores de Pokémon GO, ya que contaría con la presencia del legendario Giratina en las incursiones de nivel 5; sin embargo, desde hace una semana los usuarios intentan completar la investigación especial de Halloween para registrar a Spiritomb, pero faltan pocas horas para que culmine.

La investigación especial es muy corta, pues consta de 3 partes donde se repite el número 108, ya que Spiritomb tiene ese número en el registro de la Pokédex de Sinnoh.

La primera parte consta de 3 misiones, donde deberás atrapar 10 Pokémon fantasma, realizar 8 lanzamientos y usar 108 bayas para atrapar Pokémon. Es aquí donde hay un pequeño truco, pues un error de programación hará que te cuenten las bayas incluso si no has atrapado a la criatura, lo cual te permitirá terminar la primera parte en tiempo récord.

Una vez que termines esto, la segunda fase de la investigación especial será: atrapar 10 Pokémon tipo siniestro, activar 8 pokéstops que no se han visitado antes y atrapar 108 Pokémon. Respecto a las poképaradas no necesariamente debes ir muy lejos, ya que puedes pasar por las pokéstops por donde no habías pasado hace unos días.

Además, luego de capturar los 108 Pokémon podrás obtener a Spiritomb, es recomendable que vayas a donde hay muchas pokéstops, lleves Módulo Cebo por montones e incienso para que aparezcan más criaturas en estado salvaje cerca tuyo.

La última fase se completa automáticamente ya que solo tener registrado a Spiritomb en la pokédex. Ahora que ya sabes como completar esta investigación especial por Halloween, coge tu cargador portátil y complétalas rápidamente, ya que te queda muy poco tiempo.