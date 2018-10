Dota 2: entérate todo sobre el debut de Infamous en la minor Dream League season 10

Dream League Season 10 es el primer torneo de la temporada 2018/2019 de Dota 2. Esta minor significará el inicio de un largo camino para todos los equipos profesionales del MOBA creado por Valve hacia el The International 2019, el cual ser realizará en Shanghai, China.

Dream League Season 10 de Dota 2 se realizará en Estocolmo Suecia y contará con la participación de 8 equipos que competirán por el premio de 300 mil dólares, 500 puntos para el Dota Pro Circtuit y un pase para la Major Kuala Lumpur, los cuales servirán para la clasificación al TI9. Entre las escuadras se encuentra Infamous Gaming, equipo peruano que representará a la región de Sudamérica.

La fase de grupos está dividida en dos, en el grupo A encontramos a Infamous, Natus Vincere (NAVI), Vega Squadron y compLexity Gaming. Mientras que en el grupo B está conformado por The Final Tribe, ROOONS, Royal Never Give Up (RNG) y Tigers.

Las partidas del torneo de Dota 2 serán al mejor de tres (Bo3) y los equipos ganadores se enfrentarán en una llave aparte también Bo3 y los equipos perdedores en otra. En caso dos equipos empaten deberán jugar tres partidas extra y poder pasar al main event del Dream League Season 10.

Los encuentros iniciarán el 28 de octubre a las 4:30 am hora peruana con el debut de Infamous, quien deberá enfrentarse a su homólogo de Norte América, compLexity Gaming, conocido también como coL. Mientras que el segundo encuentro será a las 12:50 del día entre NAVI y Vega. Cabe resaltar que el equipo peruano ya no contará con la presencia de Matthew y en su reemplazo entró Scofield.

Los encuentros del grupo B del Dream League Season 10 serán iniciados entre TFT y RNG a las 10:30 de la mañana y finalizará cerrará el día ROOONS vs Tigers a las 6 de la tarde del 29 de octubre. Todos estos encuentros podrás verlo EN VIVO aquí.

Dota 2 es uno de los MOBA's más populares de la actualidad creado por Valve y es un juego de estrategia de 5 vs 5 gratuito, el cual puede ser descargado a través de la plataforma Steam.