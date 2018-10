Venden Shadow of Mordor junto a Batman Arkham Origins por un dólar en Humble Bundle

Humble Bundle ha renovado nuevamente su paquete de videojuegos en oferta quincenal con una promoción que es casi imposible de ignorar. Se trata de un bundle sobre Warner Bros, que edita y es dueña de una gran cantidad de videojuegos como el título basado en tierra media, Shadow of Mordor y la serie de Arkham de Batman, que incuye Batman Arkham Knight, Batman Arkham Origins y más.

Cuesta creer que títulos triple A tan importantes y aclamados estén disponible a este precio de locura. Pues no es sorpresa para los que ya conocemos a Humble Bundle, una popular y exitosa tienda digital que sirve de plataforma para la caridad.

Por comprar en Humble Bundle no solo aprovechas increíbles ofertas sino también tienes la oportunidad de destinar ese dinero a las distintas organizaciones de caridad que Humble Bundle apoya, lo mejor de todo esto es que tu eres el dueño del destino de tu dinero, pudiendo dirigir la totalidad de este a la caridad.

Humble Bundle suele renovar sus bundles cada dos semanas, es decir, cada quincena. Su estructura para bundles de videojuegos es fácil: tres o más juegos por un dolar, tres más si pagas el promedio de las donaciones (que generalmente ronda los cinco dólares) y uno o dos juegos más por alrededor de doce dólares, estos últimos generalmente son juegos triple A.

En esta oportunidad, se trata de un bundle que sin duda atraerá muchos compradores, pues contiene grandes títulos, aquí te los detallamos con su precio:

Por un dólar te llevarás:

Shadow of Morder Game of the Year Edition

Batman: Arkham Origins

Scribblenauts Unlimited.

Por el promedio (4.12 dólares) o más te llevarás:

Bastion

Mad Max

Injustice gods among us

10% de descuento en LEGO: The Incredibles

Por doce dólares te llevarás:

Batman Arkham Knight

Batman Arkham Knight Season Pass (que instala todo el contenido Premium con todos los DLC)

Recuerda que las ofertas son acumulables, esto te llevarías por esos doce dólares, un total de ocho juegos y dos promociones más:

¿Te parece un sueño? Pues no lo es. Humble Bundle ya lleva varios siendo reconocido como uno de los sitios principales para la compra de videojuegos de PC, y una de las razones por las que los PC gamers alardean. Con justa razón, este tipo de ofertas casi no se ven en consolas.

Si tienes dudas sobre cómo comprar en Humble Bundle, no te preocupes, puesto que se trata de un sitio seguro el cual te proporciona códigos de manera segura ya que los asocia a tu cuenta (necesitarás crear una cuenta de Humble Bundle). Una vez tengas los códigos puedes activarlo en la plataforma que requiera el juego. En este caso, todas estas ofertas de Humble Bundle están disponibles para la plataforma de Steam, la mejor plataforma digital de videojuegos para PC.

Para ver y comprar este bundle, ingresa aquí.