Banean a desarrollador de Battlefield V en Call of Duty Black Ops 4 por ser bueno en el juego [VIDEO]

El desarrollador Florian Le Bihan es uno de los diseñadores principal para Battlefield V, y recientemente anunció en un tuit que fue sorpresivamente baneado de los servidores de Call of Duty Black Ops 4 por supuestamente ser un ‘hacker’.

La realidad es que Le Bihan, como se espera de un veterano en los shooters aparte de desarrollador que ha probado por infinidad de horas cientos de demostraciones, es muy bueno en este tipo de juegos, pero aparentemente el juego lo ha detectado como hacker y lo ha baneado.

Otro hecho que demostraría su habilidad es que también perteneció a un equipo de eSports, precisamente del conocido equipo Fnatic (quienes tienen muchos campeonatos ganados en variedad de videojuegos). Esto probaría que se trata de un jugador competitivo.

En su tuit se puede leer: “Me banearon de #BlackOps4, risas. ¿Podrías dejar de hacerlo Treyarch?”

Le Bihan se animó también a compartir algunos gameplays de él mismo, en los cuales puede observarse que efectivamente es un gran jugador. El video que subió a YouTube ya cuenta con más de 8000 vistas.

En la descripción de dicho video también compartió un mensaje hacia Treyarch: “Hola, Treyarch. Disfruto jugando a tu videojuego Call of Duty Black Ops 4, pero ahora me asusto de no poder jugarlo más porque me recibe con el mensaje de abajo (muestra el tuit con la imagen de baneo del juego)”.

Incidentes parecidos han pasado varias veces ya en muchos shooters, donde tanto moderadores como programas anti-hacking malinterpretan la habilidad de ciertos jugadores con herramientas no permitidas para mejorar su eficacia.