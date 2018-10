Pokémon GO presenta la evolución de Meltan y necesitarás esta cantidad de caramelos para tenerlo [VIDEO]

Mientras millones de entrenadores en el mundo se reúnen en las calles para atrapar al legendario Pokémon tipo fantasma/dragón, Giratina en Pokémon GO, el nuevo título de la franquicia para Nintendo Switch acaba de lanzar un nuevo tráiler con la evolución de Meltan, Melmetal.

Recordemos que Pokémon Let's GO, Pikachu/Eevee será el nuevo videojuego para la Nintendo Switch, el cual estará vinculado al juego online gratis de Niantic, Pokémon GO, y los entrenadores podrán tener a Meltan a través de una extraña caja llamada The Mystery Box.

PUEDES VER Pokémon Go confirma la presencia de Giratina en evento de Halloween con esta imagen [FOTO]

Para obtener esta misteriosa caja, que te permitirá capturar a Meltan, deberás enviar cualquier Pokémon de la aplicación de Niantic al nuevo título de la franquicia en Nintendo Switch. Una vez realizada esta acción recibirás caramelos de la especie de la criatura y por ser primera vez también The Mystery Box.

El día de hoy, el canal oficial de Pokémon en Youtube lanzó el tercer capítulo de lo que sería la "mini serie" de Meltan donde se presentó oficialmente la evolución de este, MelMeltan.

Tips para tener a Melmetal

Meltan es el primer Pokémon mítico en toda la historia de la franquicia en tener una evolución y aquí te daremos los tips para que puedas tenerlo en Pokémon GO y también disfrutarlo en Pokémon: Let's Go, Pikachu/Eevee.

Melmetal solo podrá ser conseguido dentro de Pokémon GO y necesitarás 400 caramelos para tenerlo, pero no te desanimes que aquí te mostraremos los tips para que puedas lograrlo rápidamente.

- En Pokémon GO, cuando atrapes a Meltan recibirás 3 caramelos y se pueden convertir en 4 si es que no tiene un buen IV; sin embargo, puedes usar la baya piña para que te pueda dar el doble de caramelos al momento de atraparlo, o sea 6 caramelos y si lo mandas al laboratorio serán 7.

- Camina con él, Una vez que hayas conseguido a Meltan, llévalo contigo en largas caminatas para que puedas obtener 1 caramelo por cierta distancia recorrida, aun no se sabe cuántos kilómetros deberás caminar, pero puede ser posible que sea 5 km. como mínimo.

- Envía a Meltan a Pokémon Let's GO, Pikachu/Eevee, al hacer esto desde la aplicación de Niantic obtendrás una cantidad de caramelos de la especie, pero ten cuidado que puedes tener solo una caja por envío al nuevo título para Nintendo Switch.

- Por último, utiliza todos los caramelos raros que consigas en Meltan. La característica de este dulce es que al usarlo se convierte en el caramelo de la especie que desees, solo se lo tienes que dar a mítico Pokémon y listo. Para conseguirlos debes ir a todas las incursiones que puedas y no hay límite para usarlos.