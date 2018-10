Pokemón: Peluches gigantes de Eevee y Pikachu aparecen en estación de Japón [FOTOS]

Sin duda alguna un juego que ha despertado gran emoción entre los miles de fanáticos de los geniales monstruos de bolsillo, es “Pokemon: Let’s Go Pikachu!” y “Pokemon: Let’s Go Eevee!”, ya que ofrece una modalidad de juego que hará que hasta los más veteranos se sientan cómodos al jugar. Mejor aún se regresará a la región de Kanto, que es donde la aventura comenzó.

Ya no falta mucho para la fecha de estreno de este nuevo juego de Pokemón para el que han ido lanzando hasta el momento divertidos vídeos que tienen como protagonistas a Pikachu e Eevee, en divertidas situaciones compitiendo por ver quien es el mejor y el favorito de los fanáticos de la franquicia, pero lo último que han hecho si que ha llamado la atención de todo el mundo.

En esta ocasión, ‘The Pokemon Company’ ha revelado una serie de fotografías en donde se puede ver como ambientaron con divertidos peluches gigantes de Pikachu e Eevee la estación de tren de Shinjuku, en Tokio, Japón. Esto ha causado furor entre miles de usuarios en redes sociales quienes se han mostrado alegres ya que podrán asistir al lugar y tomarse fotografías con sus personajes favoritos.

El estreno del juego está programado para el día 16 de noviembre de este año y estará disponible para la consola Nintendo Switch. Como parte del lanzamiento, se estará vendiendo una edición especial temática de “Pokemon: Let’s Go, Pikachu!” o “Pokémon: Let’s Go, Eevee!” y una Poké Ball Plus.