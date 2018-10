Estas son las fechas para las súper rebajas de Steam [FOTO]

Si todavía sigues ahorrando y engordando tu billetera hasta que lleguen las próximas rebajas en videojuegos de Steam pues al parecer lo que te traemos hará que tu organización para el ahorro mejore, ya las fechas de las dos próximas grandes rebajas de Steam se han filtrado hasta en dos sitios.

El sitio web Kotaku reportó que, a través de una fuente infiltrada del mundo de los desarrolladores, se han compartido las fechas tanto de las ofertas del Steam Winter Sale como las del Autumn Sale. Estas corresponderán a los próximos meses de noviembre y diciembre, por lo que no falta nada.

Según esta filtración, la primera de estas grandes fechas de ofertas y descuentos llegará el 21 de noviembre a las 9.55 am (presumiblemente hora del pacífico estadounidense), lo que quiere decir que en Perú llegaría ese día a pocos minutos del mediodía.

Esta primera venta especial de rebajas finalizaría el 27 de noviembre a las 10.05 a.m (mediodía en Perú). La segunda fecha, que corresponde al Winter Sale o conocido tambien como rebajas navideñas, llegará el 20 de diciembre y acabará el 3 de enero.

La filtración se originó en Twitter, donde la cuenta Skr Skr GVNG circuló una imagen de lo que presumiblemente sería una captura de una info no apta para todo público y que incluiría las fechas.

El usuario @SkrSkrGVNG en Twitter comenta en el tuit que la información vista en la imagen “no dice que no está permitido publicarla en Twitter, solo menciona a la comunidad de Steam y sus propios portales”.

En el mismo tuit se observa también las fechas para las ofertas de Halloween, las que afirman llegarán este 29 de noviembre y terminarán el 1 de noviembre.

It does not say I'm not allowed to post it on twitter. It only says about Steam Community & my own sites... 😉😉 pic.twitter.com/xfvNkexECP