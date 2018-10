Pokémon GO: ¿Se cayeron los servidores en distintas partes del mundo?

Pokémon GO sigue manteniéndose en lo alto de las aplicaciones de entretenimiento en todo el mundo. Pero al parecer, según reportes de último momento, los servidores habrían sufrido una caída y muchos jugadores se estarían quedando sin la posibilidad de capturas a los pokémon de cuarta generación.

Pokémon GO está incluyendo muchas novedades en los últimos días, tanto oficial como extra-oficialmente. A la llegada de los pokémon de cuarta generación, se han sumado numerosos eventos y atracciones por Halloween, así como filtraciones sobre nuevos pokémon y el contenido de las incursiones.

Pero al parecer, todo este contenido no estuvo disponible por largos minutos, y algunos usuarios incluso confirmaron problemas con los logros que estuvieron obteniendo en el juego durante la supuesta caída de los servidores.

Si quieres saber todas las novedades y mucho más sobre Pokémon GO no dudes en entrar en nuestro apartado especial del videojuego de Niantic. Recuerda que el evento de Halloween de Pokémon GO iniciará hoy a las 3 pm de la tarde en Perú. Así que toma tu celular y cargador portátil para disfrutar de este evento que durará hasta el 20 de noviembre, claro, si es que no hay otra caída.

