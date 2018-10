Devil May Cry 5 tendrá tres bundles "Ultra limitadas" que costaría más de 26 mil soles [FOTOS]

Devil May Cry 5 estará disponible para las consolas PS4, Xbox One y PC a partir del 2019; sin embargo, Sony ya sorprendió a todos los fanáticos al anunciar tres bundles del título de Capcom a un precio realmente exorbitante.

Los bundles son muy comunes en la actualidad, ya que no solo Sony anuncia estos paquetes especiales donde viene una consola exclusiva con una copia del videojuego en mención, sino que también suele incluir merchandising, como figuras de acción o trajes como es el caso de este paquete de DMC 5.

Este bundle anunciado por Sony es una edición ultra limitada de DMC 5, ya que no solo incluye el videojuego y la consola, sino que los que adquieran este paquete obtendrán el famoso abrigo de cuero que usa Dante en el juego. El precio de este paquete es de 26480 soles.

Además, también hay otro bundle del juego con el abrigo que usa Nero en el juego, el cual es de color azul y tiene la manga derecha rota debido al brazo mecánico que posee. Este paquete es más accesible al anterior, pues tiene el precio de 22068 soles aproximadamente.

El último bundle y más barato entre todos es el que está inspirado en "V", quien es el tercer personaje que estará presente dentro de Devil May Cry 5. El precio ronda los 17652 soles.

Estos paquetes serán vendidos solo en Japón, hasta el momento Sony y Capcom no se han pronunciado si serán ofertados en los demás países. Devil May Cry 5 estará disponible para las consolas PS4, Xbox One y PC desde el 8 de marzo del 2019.