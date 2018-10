Bodycount, GUN y más juegos corren en el emulador de Xbox 360, Xenia, en una DirectX 12 [VIDEOS]

Los emuladores de consolas como PlayStation, Xbox y Nintendo, por mencionar algunos, se encuentran disponibles en la red desde hace mucho tiempo, lo cual permite al usuario disfrutar de clásicos juegos de las plataformas ya mencionadas a través de una computadora.

Esta vez dos youtubers llamados John GodGames Emus y Emulators for PC han compartido nuevos videos desde sus canales en la famosa red social, donde nos muestran títulos como GUN, Bodycount, The Lord of the Rings: War in the North, Wanted: Weapons of Fate y más corriendo en la última versión de uno de los mejores emuladores de Xbox 360, Xenia.

Ambos youtubers utilizaron la versión DirectX 12, interfaces de programación de aplicaciones de Microsoft utilizadas para aplicaciones multimedia y videos, especialmente de videojuegos, para poder jugar dentro de este emulador de Xbox 360.

Entre los videos que subieron a Youtube, se puede decir que GUN está casi listo para jugarlo completamente en Xenia, ya que existen algunos problemas de audio; sin embargo, no hay fallas en las gráficas. Lo mismo se puede decir de Star Wars: The Clone Wars - Heroes Republicanos y Bodycount.

Por otro lado, los que si presentaron algunos problemas fueron The Lord of the Rings: War in the North, The first Templar, Wanted: Weapons of Fate y FIFA Street 3, ya que se vieron problemas en los gráficos, pero las sensaciones son buenas al ver estos títulos en la última versión de Xenia. Disfruta de los siguientes videos.