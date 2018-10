Battlefield V muestra nuevos detalles sobre Historias de Guerra

Battlefield 5, la competencia directa de Call of Duty, dio a conocer más detalles sobre lo que sería el modo Historias de Guerra desde las redes sociales, lo cual sorprendió a todos sus seguidores que esperan el título para disfrutarlo en PS4, Xbox One y PC

Historias de Guerra es el nombre del modo campaña de Battlefield 5, el cual nos llevará a tres países de Europa en tiempos de la segunda guerra mundial. Francia, Inglaterra y Noruega fueron los países elegidos por los desarrolladores para que los usuarios puedan conocer pequeñas historias de héroes anónimos, muy aparte de las grandes batallas de aquel conflicto histórico.

Inglaterra tendrá un episodio llamado "Under No Flag" el usuario tendrá el rol de un criminal, quien ha sido liberado de la cárcel con la misión de formar parte de la unidad Special Boat Service, conocida por hacer lo que sea necesario para cumplir su objetivo.

Tirailleur será el nombre del episodio que tendrá como escenario a Francia. Aquí pondrán en los zapatos de un africano de la colonia francesa que pelea por su país; sin embargo, no es aceptado y no lo conocen en el país galo. DICE lo describe como "Esta es la historia no contada de los soldados olvidados que lucharon en frentes olvidados".

Por último, Noruega tendrá el episodio "Nordlys" donde la misión de los usuarios será la de guiar a una partisana a través de Noruega para rescatar a su madre y liberar al país. Esta historia de familia y sacrificios ira seguida de una misión para prevenir que las Potencias del Eje puedan conseguir recursos esenciales.

Battlefield 5, shooter creado por EA y DICE estará disponible para Xbox One, PS4 y PC a partir del 20 de noviembre.