Forza Horizon 4 cuenta con gráficos que rozan el realismo hasta en Xbox One estándar [FOTOS]

Forza Horizon 4, el título de Playground Games, ya está disponible desde inicios de este mes para Xbox One. El juego incluye el popular modo fotográfico que muestra el increíble apartado técnico del juego. Esta calidad gráfica no es exclusiva para las plataformas más caras, ya que la Xbox One también da muestra de su capacidad.

Ni la Xbox One X, ni una PC gamer, ni una televisión 4K son necesarias para alcanzar este nivel de detalle gráfico que muestra la presente notagalería, puesto que Forza Horizon 4 mantiene esa sublime oferta de realismo en su atmósfera con el modo fotografía presente también en Xbox One.

Sin embargo, Forza Horizon 4 no cuenta con un modo de caminata, algo que resultó muy positivo en Forza Horizon 3 con su modo drone y que permitía simular un paseo en el inmerso mundo creado por Playground Games.

El sitio pennyworthreviews recolectó una serie de imágenes dentro del videojuego con el modo fotografía y utilizando una Xbox One estándar. Los resultados hablan por sí mismos. Sin duda, uno de los juegos con mejor apariencia del año.

Forza Horizon 4 es la cuarta entrega de la serie Forza Horizon (onceava de la saga Forza) y está disponible para Xbox One y PC, su fecha de lanzamiento fue el pasado 2 de octubre. El juego está ambientado en el Reino Unido.