Call of Duty Black Ops 4 registra las mejores ventas digitales y las peores en formato físico

Call of Duty Black Ops 4, el último título de Treyarch ha significado el mejor lanzamiento digital de toda la historia de Activision, superando en su primer día a las de Call of Duty: WWII. Al mismo tiempo, las ventas del formato físico del videojuego han sido las peores de la franquicia en 11 años.

Según la misma Activision, la cifra de ventas digitales de Call of Duty Black Ops 4 han superado en su primer día a las de Call of Duty: WWII el año pasado, tomando en cuenta las ventas de PS4 y Xbox One. El escenario es aún más positivo en PC, donde se trata del juego más vendido de la historia de Call of Duty.

Esta cifra se vuelve aun más importante si recordamos que Call of Duty Black Ops 4 está disponible exclusivamente en la plataforma de Activision Blizzard Battle Net, abandonando por primera vez al popular cliente de Steam. Los usuarios de todo el mundo que no hayan utilizado Battle Net alguna vez han tenido que descargar otro cliente más tan solo para jugar al más reciente título de Treyarch.

Sin embargo, no todo ha sido romper récords, si de positivos se tratan. En el apartado físico, las ventas de Call of Duty Black Ops 4 han sido todo lo contrario que el digital. Las ventas físicas del juego son las más bajas de toda la franquicia desde hace 11 años, superando a las bajas ventas en físico de Call of Duty 4: Modern Warfare. Extendiendo estas cifras, Call of Duty Black Ops 4 vendió un 50% menos del título del año pasado 'WWII' y un 59% menos que el antecesor en la saga de Treyarch (Black Ops 3).

Sin embargo, y tan solo en Reino Unido, Call of Duty es ya el segundo mejor lanzamiento en formato físico del año, superando a Marvel’s Spider-Man, Far Cry 5 y otros. Se erigió también como el líder del top de ventas en dicho país durante la semana pasada.

Rob Kostrich, videpresidente ejecutivo de Activision ha afirmado que “la respuesta de la comunidad ha sido asombrosa” y que “destrozaron muchos récords del primer día en formato digital”. También comentó que el número de jugadores en línea se incrementa cada año.

Call of Duty Black Ops 4 se establece una vez más como un título rompe récords, algo que la franquicia se propone todos los años. Muchos comentarios en la web indican que el elemento Battle Royale ha sido un factor determinante para darle novedad y expectativa alta al título. Si quieres ver nuestra reseña sobre Blackout, el modo Battle Royale de este videojuego, puedes entrar aquí.

Queda mucho para el análisis, aun más con la idea que prevalece en los últimos años, sobre cómo poco a poco las ventas digitales están desplazando a las físicas por variedad de razones. Sin embargo, hemos de esperar cómo siguen desarrollándose las ventas de Call of Duty Black Ops 4 durante las próximas semanas.