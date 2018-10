Nintendo Switch: conoce el nuevo bundle de Diablo III Eternal Collection [FOTOS]

Nintendo Switch no deja de crear bundles, luego del último pack anunciado para los fanáticos de Fortnite hace unas días. la gran N sorprendió a todos sus seguidores y fanáticos de la creación de Blizzard, Diablo III con la llegada de un nuevo paquete.

A través del Twitter oficial de Nintendo, se anunció el arribo del nuevo bundle con un video de 32 segundos de duración. Este nuevo pack está inspirado en el remaster del videojuego Diablo III Eternal Collection, el cual llega a la consola híbrida el 2 de noviembre.

El nombre del bundle es Nintendo Switch Diablo III: Eternal Collection, y entre las novedades traerá un estuche para llevar la Switch a donde los gamers deseen. Este nuevo paquete llegará al mercado el mismo día que el estreno del videojuego, 2 de noviembre del 2018.

Recordemos que Diablo III: Eternal Collection fue confirmado hace un mes por Blizzard y la misma Nintendo en un video promocional donde participan los CEO's de ambas empresas. Este nuevo título tendrá material exclusivo para la consola híbrida.

El precio del bundle está 359.99 dólares y traerá consigo la consola Nintendo Switch, Joy-Cons de color plomo, El dock de la consola tendrá diseños de personajes de Diablo, al igual que la portátil, el código del juego para descargarlo a la consola y la novedad es un case llamado Diablo III Edition Carrying Case, el cual tiene el diseño del demonio. y lo puedes encontrar aquí.

A Nintendo Switch Diablo III: Eternal Collection Bundle is coming exclusively to @GameStop on 11/2 for $359.99 MSRP! Includes a Diablo III themed #NintendoSwitch console and dock, carrying case, and a download code for the game. https://t.co/8dNNKhA9v8 pic.twitter.com/Qmg5tYjzia