Dota 2: Dendi y Puppey vuelven a jugar juntos, pero esta vez en Team Secret

El mítico midliner de NaVi, DendI, fue noticia nuevamente, ya que fue anunciado, a través de Twitter, como nuevo miembro de Team Secret para el campeonato ruso de Dota 2, Autumn Browl.

La salida temporal de Yeik "MidOne" Nai de Team Secret fue debido a temas personales, por este motivo Puppey, capitán del equipo, estuvo en la búsqueda de un nuevo jugador que ocupe el mismo lugar.

Para esta gran ausencia, Clement "Puppey" Ivanov no pudo encontrar un mejor reemplazo que su mejor amigo y ex compañero en NaVi, Danil "DendI" Ishutin, quien será parte del equipo por una semana y participará como parte de Team Secret en el campeonato de Dota 2, el cual repartirá 80 mil dólares en premios.

We welcome @DendiBoss as our stand-in for #SecretDota this week.



You will be able to catch him and the rest of #SecretDota playing later in the @dota2mc Autumn Brawl Playoffs. #SecretFighting



📺 https://t.co/r99sO2L3oJ pic.twitter.com/0s0siZQW1l