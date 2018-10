Assassin’s Creed Odyssey ha recaudado más que cualquier otro juego de la saga en esta generación

El recibimiento de Assassin’s Creed Odyssey, último título en la popular franquicia de Ubisoft, ha sido el mejor en años. Mediante un comunicado de prensa, Ubisoft afirmó que la primera semana del videojuego ha sido la mejor en ventas y microtransacciones de toda la saga en la presente generación.

La actual generación de consolas inició el 2013 con el anuncio de PlayStation 4 y Xbox One. Desde entonces, la saga de Assassin’s Creed ha contado con 6 juegos principales: Black Flag (Caribe en el siglo XVIII), Rogue (Guerra de los siete años), Unity (Revolución Francesa), Syndicate (Inglaterra victoriana), Origins (Egipto helenístico) y Odyssey (Antigua Grecia).

De entre todas, Assassin’s Creed Odyssey está siendo la más exitosa en términos comerciales. A pesar de que Ubisoft no ha proporcionado cifras exactas, sí ha mencionado que se han superado las expectativas iniciales, tanto para copias digitales, físicas e ingresos por las microtransacciones.

Se conoce que no habrá un nuevo Assassin’s Creed para el 2019, pero los desarrolladores afirman que el futuro nuevo contenido de Odyssey será el más grande y ambicioso de toda la serie. Este contenido implementará dos nuevas historias: Legacy of the First Blade y The Fate of Atlantis, cada una con tres episodios que serán publicados periódicamente.

Geoffroy Sardin, ejecutivo de marketing de Ubisoft dijo que la compañía ha tomado humildemente la recepción del videojuego, tanto de parte de la crítica especializada como de los fans. Reafirmó que Odyssey se encuentra todavía en una fase inicial de su lanzamiento, ya que el nuevo contenido está programado para el próximo año.

Assassin’s Creed Odyssey es el último videojuego de la popular saga de Ubisoft y está ambientando en la Antigua Grecia, precisamente en la época clásica, alrededor de las Guerras del Peloponeso, y está disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One.