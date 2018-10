PlayStation 4: ¡Súper ofertas de PSN en títulos exclusivos!

Como todas las semanas, Sony está poniendo en oferta una gran cantidad de videojuegos para todos los usuarios de PlayStation. Esta vez se trata de una promoción llamada “Only on PlayStation” la cual, como su mismo nombre señala, pone en oferta una gran cantidad de exclusivos.

Mira aquí la lista completa de videojuegos con descuentos (los precios corresponden a la PSN de Estados Unidos):

Alienation a $5.99 con un descuento de 70% y $3.99 con PS Plus

Avant-Garde Bundle a $24.99 con un descuento de 50% y $19.99 con PS Plus

Bound a $7.99 con un descuento de 60% y $5.99 con PS Plus

Classics PS4 Bundle a $7.99 con un descuento de 60% y $5.99 con PS Plus

FantaVision a $3.99 con un descuento de 60% y $2.99 con PS Plus

Fat Princess Adventures a $2.99 con un descuento de 70% y $1.99 con PS Plus

flOw PS4 a $2.39 con un descuento de 60% y $1.79 con PS Plus

Flower PS4 a $2.79 con un descuento de 60% y $2.09 con PS Plus

HELLDIVERS SUPER-EARTH ULTIMATE EDITION a $19.99 con un descuento de 50% y $15.99 con PS Plus

Hohokum a $3.99 con un descuento de 60% y $2.99 con PS Plus

inFAMOUS First Light a $8.99 con un descuento de 40% y $7.49 con PS Plus

inFAMOUS Second Son a $11.99 con un descuento de 40% y $9.99 con PS Plus

Jak 3 a $7.49 con un descuento de 50% y $5.99 con PS Plus

Jak and Daxter Bundle a $19.99 con un descuento de 50% y $15.99 con PS Plus

Jak and Daxter: The Precursor Legacy™ a $7.49 con un descuento de 50% y $5.99 con PS Plus

Jak II a $7.49 con un descuento de 50% y $5.99 con PS Plus

Jak X: Combat Racing a $7.49 con un descuento de 50% y $5.99 con PS Plus

Journey a $5.99 con un descuento de 60% y $4.49 con PS Plus

Journey Collector’s Edition a $9.99 con un descuento de 60% y $7.49 con PS Plus

Killzone Shadow Fall a $4.99 con un descuento de 75% y $3.99 con PS Plus

Killzone Shadow Fall Intercept a $2.49 con un descuento de 75% y $1.49 con PS Plus

LocoRoco Remastered a $7.49 con un descuento de 50% y $5.99 con PS Plus

MATTERFALL a $9.99 con un descuento de 50% y $7.99 con PS Plus

Nioh a $27.99 con un descuento de 30% y $23.99 con PS Plus

Nioh – The Complete Edition a $37.49 con un descuento de 25% y $34.99 con PS Plus

Ratchet & Clank a $11.99 con un descuento de 40% y $9.99 con PS Plus

RESOGUN a $4.49 con un descuento de 70% y $2.99 con PS Plus

Tearaway Unfolded a $7.99 con un descuento de 60% y $5.99 con PS Plus

That’s You! a $3.99 con un descuento de 60% y $2.99 con PS Plus

The Last Guardian a $14.99 con un descuento de 25% y $12.99 con PS Plus

The Order: 1886 a $4.99 con un descuento de 75% y $3.99 con PS Plus

The Rhythmic Bundle a $5.99 con un descuento de 60% y $4.49 con PS Plus

Uncharted 4: A Thief’s End a $11.99 con un descuento de 40% y $9.99 con PS Plus

UNCHARTED The Nathan Drake Collection a $9.99 con un descuento 50% y $7.99 con PS Plus

Until Dawn a $5.99 con un descuento de 70% y $4.99 con PS Plus

Until Dawn: Rush of Blood a $11.24 con un descuento de 25% y $9.74 con PS Plus

War of the Monsters a $3.49 con un descuento de 65% y $2.49 con PS P con PS Plus