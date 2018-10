PlayStation 4: truco te permite comprar God of War, Dragon Ball Fighterz, Overwatch y otros a un precio muy bajo

PlayStation Network suele hacer ofertas y descuentos súper atractivos de vez en cuando, incluso para juegos AAA (videojuegos con un coste de producción elevado). Hoy mismo se ha puesto en marcha una campaña de descuentos para PS4 en muchas tiendas de PSN. Juegos como God of War, Dragon Ball Fighterz, Overwatch y más están disponibles a increíbles precios.

Pero, de entre todas estas tiendas, hay una que ha llamado mucho la atención alrededor del mundo, por los increíbles precios que puedes encontrar aclamados juegos de PS4 como God of War, Detroit Become Human, Uncharted Lost Legacy, Monster Hunter World, Horizon Zero Dawn, Star Wars Battlefront 2, Overwatch, The Witcher 3, Dragon Ball Fighterz y mucho más.

Se trata de la tienda PSN de Turquía, que ya es famosa en algunos foros de comunidad PS4 por sus increíblemente bajos precios comparados a otras partes del mundo. Sin embargo, como bien sabes, la única manera de conseguir estos juegos es desde una cuenta de PSN en Turquía, algo que puede ser creado con facilidad desde tu PlayStation 4 en cualquier parte del mundo.

De igual manera, es importante señalar que para hacer compras desde la PSN de Turquía es necesario utilizar una tarjeta o cuenta Paypal (o similares) de ese país, ya que las cuentas de están bloqueadas geográficamente. Por lo que la mejor opción es adquirir una PSN Card con el monto adecuado en liras turcas.

Otro punto a señalar tiene que ver con la disponibilidad de los juegos en todas las cuentas de una PlayStation 4. Si la cuenta que adquiere el juego es una cuenta PSN de Turquía, esto implica que para que las demás cuentas puedan jugar estos títulos, será necesario hacer esa cuenta turca la cuenta principal de la consola, si quieres evitar iniciar una sesión diferente cada vez que quieras jugar estos títulos.

Las ofertas están disponibles hasta el 18 de octubre. Y tú ¿Te animas a comprar estos auténticos juegazos y aprovechar estos jugosos descuentos?

Aquí te dejamos la lista completa de videojuegos en oferta de la PSN en Turquía.

God of War Digital Deluxe Edition: 199 liras turcas (107 soles aproximadamente)

Detroit Become Human Digital Deluxe Edition: 179 liras turcas (98 soles aproximadamente)

Monster Hunter: World: 134 liras turcas (72.69 soles aproximadamente)

Uncharted: Lost Legacy: 84 liras turcas (45.57 soles aproximadamente)

Overwatch: 134 liras turcas (72.69 soles aproximadamente)

The Witcher 3 – Wild Hunt Game of the Year Edition: 84 liras turcas (45.57 soles aproximadamente)

Horizon: Zero Dawn: 84 liras turcas (45.57 soles aproximadamente)

Star Wars Battlefront 2: 84 liras turcas (45.57 soles aproximadamente)

Dragon Ball Fighterz: 179 liras turcas (98 soles aproximadamente)

Puedes ver todas las ofertas y descuentos en grandes juegos de PSN Turquía aquí.