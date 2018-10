Con un hermoso gesto, Rockstar cumple el último deseo de un paciente terminal

No cabe duda para muchos jugadores que los videojuegos son un medio para recordar buenos momentos de nuestras vidas. El reciente resurgimiento de consolas y videojuegos del pasado en el mercado es muestra de que, para muchos usuarios de aquellas generaciones, los buenos momentos y experiencias encuentran en los videojuegos a un buen aliado.

Los videojuegos son usualmente puntos de referencia de momentos felices y divertidos. Es por eso que no es raro comprender el deseo de muchos jugadores que tuvieron la desafortunada contingencia de padecer una enfermedad terminal. De ellos, muchos han optado por invertir esos duros momentos detrás de una consola conectada a un televisor.

Uno de los casos más sonados y hermosos respecto del tema es lo que ocurrió hace pocas semanas cuando Nintendo, permitió que Chris Taylor de 21 años, un paciente terminal de cáncer, cumpla su último deseo en vida: jugar Super Smash Bros Ultimate. Algo que tuvo que realizarse antes del lanzamiento del juego, puesto que a Taylor solo le quedaban de tres a seis meses de vida. Nintendo, con un gesto hermoso, accedió a la petición. Finalmente, Chris Taylor falleció la tarde el 24 de septiembre, pero su último gran deseo se hizo realidad gracias a la generosidad de la gran N.

Some pics from me, local Benjamin, and Zach playing



Thanks so much guys, this means so much to me pic.twitter.com/raxPu7QJp9