Grand Theft Auto V ha estado en lo alto de las ventas por casi 5 años

El grupo y compañía de investigación de mercado estadounidense, The NPD Group, muestra cómo el éxito de GTA V se ha mantenido a lo largo de casi 5 años. De los 60 meses que pasaron desde el lanzamiento del título, GTA V ha estado en el top 10 de videojuegos más vendidos del mes en 48 oportunidades.

Grand Theft Auto V es uno de los videojuegos más exitosos de la historia. Tanto la crítica como el mercado respondieron positivamente a la publicación del videojuego en el lejano 17 de septiembre del 2013. A lo largo de estos 5 años, GTA V se ha consolidado como uno de los juegos más comprados por jugadores de todo el mundo.

The NPD Group publica mensualmente una lista de los videojuegos más vendidos del mes. Y muchos jugadores de GTA V han observado durante 60 meses cómo uno de sus títulos favoritos no ha cesado de aparecer en lo alto de las listas. Las únicas oportunidades en las que GTA V no ha logrado escalar al top 10 corresponden a los meses de octubre y noviembre y solo de un par de años.

Como se sabe, octubre y noviembre suelen ser las fechas más comunes para el lanzamiento de nuevos títulos, lo que explicaría por qué GTA V no se presenta en algunos casos, ya que no contaba con su factor de novedad. Sin embargo, es indudable el logro comercial que el videojuego de Rockstar ha cosechado.

Los meses más beneficiosos para Rockstar con respecto a GTA V son sin lugar a duda los primeros meses del año, después de la temporada navideña. Los números completos indican que GTA V ha entrado en el top 10 durante 48 de los 60 meses que tiene de existencia, 33 veces ha entrado en el top 5, 20 meses en el top 3, y 3 meses como el videojuego más vendido.

Su racha más larga de apariciones en el top 10 ha sido triple. La primera desde noviembre del 2014 hasta agosto del 2015, la segunda desde diciembre del 2015 hasta septiembre del 2016, y la tercera desde diciembre del 2016 a septiembre del 2017. Actualmente, Grand Theft Auto V tiene una racha de nueve meses en el top 10 que empezó en diciembre pasado. La contabilidad de NPD solo considera las ventas de Estados Unidos y no incluye compras digitales de ciertas compañías, como Nintendo. Pero no existe duda de que se trata de uno de los videojuegos más exitosos de la historia.

Grand Theft Auto V es un videojuego de acción y aventura en un mundo abierto. y está disponible para PS4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y para PC. La versión de PC está en oferta en Steam.

Todos las apariciones de Grand Theft Auto V en el ranking de NPD.

2013

Septiembre: 1er lugar

Octubre: 1er lugar

Noviembre: 5to lugar

Diciembre: 7to lugar

2014

Enero: 5to lugar

Febrero: 5to lugar

Marzo: No alcanzó el top 10

Abril: 9no lugar

Mayo: No alcanzó el top 10

Junio: 10mo lugar

Julio: 7mo lugar

Agosto: No alcanzó el top 10

Septiembre: No alcanzó el top 10

Octubre: No alcanzó el top 10

Noviembre: 2do lugar

Diciembre: 2do lugar

2015

Enero: 3er lugar

Febrero: 5to lugar

Marzo: 3er lugar

Abril: 2do lugar

Mayo: 3er lugar

Junio: 7mo lugar

Julio: 4to lugar

Agosto: 4to lugar

Septiembre: No alcanzó el top 10

Octubre: No alcanzó el top 10

Noviembre: No alcanzó el top 10

Diciembre: 6to lugar

2016

Enero: 2do lugar

Febrero: 3er lugar

Marzo: 4to lugar

Abril: 5to lugar

Mayo: 5to lugar

Junio: 2do lugar

Julio: 1er lugar

Agosto: 4to lugar

Septiembre: 7to lugar

Octubre: No alcanzó el top 10

Noviembre: No alcanzó el top 10

Diciembre: 7to lugar

2017

Enero: 3er lugar

Febrero: 3er lugar

Marzo: 6to lugar

Abril: 6to lugar

Mayo: 3er lugar

Junio: 3er lugar

Julio: 3er lugar

Agosto: 2do lugar

Septiembre: 7to lugar

Octubre: 12vo lugar

Noviembre: 13vo lugar

Diciembre: 10mo lugar

2018