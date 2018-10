Más de 1000 actores fueron necesarios para realizar Red Dead Redemption 2

El hype por el juego de mundo abierto de RockStar Games, Red Dead Redemption 2, está al límite, ya que los gamers de todo el mundo esperan con ansias poder volver al lejano Oeste y jugar en el rol de John Marston

Hace unas horas se anunció que Red Dead Redemption 2 incluirá el mapa del juego original, el cual se caracteriza por su gran tamaño; sin embargo, se ha dado a conocer la cantidad de actores que han participado para hacer realidad el título.

Como se sabe, Red Dead Redemption 2 tendrá un mapa inmenso y por ello Rockstar ha necesitado más de 1000 actores para darle vida a los personajes que formarán parte de este título y en el Lejano Oeste creado por la empresa desarrolladora.

Todos ellos han sido pieza fundamental para que el título sea toda una realidad. Todos los personajes del juego tendrán un comportamiento, aspecto y personalidad única. Esto hace que el título se vuelva más rico en contenido, narrativa y brinda una buena experiencia al usuario.

Red Dead Redemptión 2 estará disponible para el 26 de octubre en las consolas de Xbox One y PlayStation 4. No obstante, Microsoft afirmó que el título correrá en 4k nativo para los usuarios de Xbox One X y pesará 105 GB para las consolas ya mencionadas.