¡Ofertas & descuentos! Juegos de PC a menos de 20 soles [VIDEO]

GOG acaba de cumplir 10 años, Nuuvem está cada vez más agresivo con sus ofertas y descuentos para Latinoamérica y Steam siempre anda ofertando uno que otro título. Esta vez te hemos traído una lista completa de todos aquellos juegos que puedes llevarte por el precio de dos menús.

¿Te sobraron 20 soles? ¿Tu y tu novia ya no almorzarán juntos? ¿Estás a dieta y te sobra lo que cuesta un balde de pollo frito? De seguro que hay una oferta para ti, porque te hemos traído una lista gigantesca de juegos para PC con ofertas y descuentos que puedes adquirir por 20 soles, completos, originales y sobre todo llenos de horas de diversión para ofrecerte. Muchos de ellos son juegos online.

Lo mejor de esto es que son completamente digitales, es decir, se añadirán a una biblioteca que será tuya para siempre, nunca tendrás que preocuparte por perder un disco o perder un código de producto. Si compras alguno de estos juegos en oferta serán tuyos para siempre.

¿No sabes cómo comprar en Steam, Nuuvem o GOG? No te preocupes, los pasos son sencillos, pero cada una de estas tiendas digitales requiere que crees una cuenta, completamente gratuita, para que puedas ordenar, guardar y descargar tus juegos. Así que no desesperes más y anímate a comprar alguno de estos juegos que pueden ser tuyos por el precio de dos menús. ¡Algunos incluso cuestan menos que un taxi o hasta un viaje en el metropolitano!

Sin más preámbulos, aquí te dejamos la lista completa de ofertas y descuentos. La hemos ordenado de menor a mayor precio ¡No dudes en visitar los enlaces puestos en el mismo título de cada juego, para ir al sitio donde lo venden!

Murder Miners: 1.47 soles. (hasta el 8 de octubre)

Sniper: Ghost Warrior 2: 3.51 soles (hasta el 10 de octubre)

Samorost 2: 3.99 soles. (hasta el 8 de octubre)

The Witcher Enhanced Edition: 5 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Ultimate Doom: 7 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Ryse: Son of Rome: 9.85 soles (hasta el 7 de octubre)

The Witcher 2 Assassins & Kings Enhanced Edition: 10 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Empire Earth: 10 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Doom 2 + Final Doom: 12 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Doom 3: 12 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Stick Fight: The Game: 14.95 soles.

Darksiders II Definitive Edition: 15 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Samorost 3: 15.99 soles. (hasta el 8 de octubre)

Dragon Age Origins: 18 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Pharaoh + Cleopatra: 18 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Quake 4: 18 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Fallout 3: 18 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

The Elder Scrolls Oblivion: 19 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Darksiders Warmastered Edition: 20 soles aprox. (hasta el 4 de octubre)

Counter Strike Global Offensive: 20.22 soles (fecha límite desconocida)

Nuestra recomendación:

Getting Over It with Bennett Foddy: 18 soles.

Un juego que te hará renegar, cómpralo aquí