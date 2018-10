Red Dead Redemption 2 permitiría disparar en una zona muy dolorosa

Red Dead Redemption 2 está a la vuelta de la esquina y millones de jugadores en el mundo no pueden esperar más para ver todo el increíble realismo que traerá el juego en sus escenarios.

Desde la posibilidad de ver copos de nieve derretirse hasta ver el barro secarse, romperse y caer de las ropas de los protagonistas.

Uno de los logros en términos de gráficos realistas más impresionantes que ya está dando mucho que hablar es que los testículos de los caballos cambiaran su tamaño de acuerdo al clima.

El caballo de Morgan será su fiel compañero en la próxima aventura de Rockstar Games, y la relación del protagonista con el animal será trasladada hacia el jugador. Por supuesto, el nivel de detalle no puede ser ajeno a este hecho.

Pero al parecer, el realismo irá incluso más allá de lo que se presente a nivel visual. Ya que según un tweet del usuario Nibel, el juego permitirá disparar hacia la misma zona de nuestros enemigos.

You can shoot people‘s nuts in Red Dead Redemption 2 pic.twitter.com/bLpSplAO6R