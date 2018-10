GoG celebra su décimo aniversario con ofertas de 80% de descuento en videojuegos

Si bien es cierto, Steam es la eshop más concurrida por los aficionados a juegos de computadora, debido a sus grandes ofertas y juegos free to play que podemos encontrar, también existen otras que brindan grandes ofertas y puedes adquirir juegos desde 1 dólar.

Por este motivo nunca es tarde para adquirir videojuegos para nuestras consolas u ordenadores de PC, por este motivo te contamos que la tienda virtual gog cumple 10 años y ha anunciado espectaculares ofertas en títulos como The Witcher III Wild Hunt, Mafia II. DOOM 3 y más.

Para que aproveches la promoción que te brinda gog te mostraremos la lista de juegos para que puedas hacer uso de tu tarjeta de crédito o débito y puedas adquirir grandes juegos a precios inimaginables.

The Witcher III Wild Hunt

es una gran noticia que este gran título, ganador en la categoría al mejor juego de rol del año y juego del año 2015 por The Game Awards, tenga 60% de descuento. El usuario jugará el rol de Geralt de Rivia, quien recorrerá distintos escenarios como la gran ciudad Novigrado, las Islas Skellige y las tierras de Velen, para encontrar a Ciri está siendo perseguida por los espectros de la Cacería Salvaje, quienes intentan impedir que ella destruya la profecía y salve al mundo.

The Witcher 2

Otro juego de la franquicia que se encuentra a 80% de descuento. Este título te atrapará por la gran calidad de sus gráficos las sofisticadas mecánicas de juego que tiene este RPG, dinámicos combates y una gran historia que te atrapará de principio a fin.

Fallout 3: Game of the Year Edition

la última edición de Bethesda, Fallout 76 está por llegar a las consolas de Xbox One y PlayStation 4; sin embargo, solo necesitas 4.93 dólares para hacerte con la edición del año de Fallout 3 y te prepares para lo que será la nueva edición de la saga.

DOOM 3: BFG Edition

Al momento que compres este shooter de terror te vendrá de manera gratuita The Elder Scrolls: Arena and The Elder Scrolls Chapter II: Daggerfall serán añadidos a esta edición de colección que trae consigo DOOM, DOOM II, DOOM 3 y DOOM 3: Resurrection of Evil and The Lost Mission por solo 3.35 dólares. ¡pero qué ofertón!

Cuphead

El tan famoso juego indie con gráficos cartoon fue desarrollado por el Studio MDHR. Este es un título que tiene que estar de todas maneras en tu biblioteca virtual de videojuegos. Cuphead está inspirado en los dibujos de los años 30 donde podrás jugar como Cuphead o Mugman en solo y multijugador e inicia tu travesía por mundos extraños, adquiere nuevas armas, aprende poderosos movimientos y descubre secretos escondidos mientras intentas pagar tu deuda con el diablo.

Mafia III Deluxe Edition

El juego de mundo abierto también estará en descuento. Al comprar este título por tan solo 12.11 dólares, podrá tener los siguientes DLC: Mafia II: Family Lick Back Pack, Mafia II; Faster, Baby!, Mafia III: Sign of the Times, Mafia III: Stones Unturned y por último Mafia III: Judge, Jury and Excecutioner Weapon Pack.

La lista completa de juegos en promoción es esta

- Frost Punk

- Legends of Grimrock

- Legend of Grimrock 2

- Night in the Woods

- Battletech

- Hollow Knight

- Unto the Breach

- Kingdom Come Deliverance

- Elex

- Owlboy

- Pillars of Eternity II Deadfire

- Pillars of Eternity: Hero Edition

- Mafia II

- Darksiders Warmastered Edition

- Ori and the blind Forest: Definitive Edition

- Darksiders II: Deathinitive Edition

- Divinity Original Sin - Enhanced Edition

- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

- Dragon Age: Origins - Ultimate Edition

- Tyranny - Commander Edition

- Battle Chasers: Nightwar

- What Remains of Edith Finch

- SpellForece

- Fallout New Vegas