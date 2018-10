PlayStation Awards 2018 será el 3 de diciembre y estos son los premios [FOTOS]

PlayStation Awards 2018 será la última ceremonia importante que tendrá Sony en lo que queda del año, pues recordemos que hace unos días se postergó la PlayStation Experience para el 2019 debido a que la empresa japonesa no tenía suficiente contenido para mostrar.

Sin embargo, parece ser que la decisión que tomo Sony al postergar la PlayStation Experience 2018 no afectó los planes para realizar el importante evento de premios PlayStation Awards 2018 en donde varios títulos del presente año serán galardonados en distintas categorías al igual que los propios gamers.

3 de diciembre celebrará en el Grand Prince Hotel New Takanawa de Tokio la vigésimo tercer entrega de estos premios, los cuales tendrá retransmisión internacional a través de sus canales oficiales en Youtube para que todo el mundo esté expectante a los premios y conozca a los juegos galardonados de PlayStation 4 por Sony.

Aunque en años anteriores los títulos no fueron de renombre, esta vez se espera la presencia de títulos como God of War, Marvel's Spiderman, Shadow of the Tomb Raider y más. La ceremonia iniciará a partir de las 3 de la tarde hora peruana y estaremos atentos a todas las novedades.

Los premios PlayStation Awards 2018 son:

- Premio Platino: Juegos en formato físico y digital que hayan sumado la cantidad de un millón de copias vendidas.

- Gold Prize: Títulos que han vendido más de 500.000 copias vendidas.

- Premio PlayStation Network: Los tres juegos más vendidos en PS Now del 1 de octubre del 2017 hasta el 30 de septiembre del 2018.

- Premio de los jugadores: Los títulos más votados por los usuarios de Japón y el resto de Asia del 1 de octubre del 2017 hasta el 30 de septiembre del 2018.

- Premio PlayStation VR: 3 juegos que más han contribuido en mejorar las ventas de PlayStation VR del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018.

- Premio a Indies y desarrolladoras: 3 títulos indies que han ayudado a la marca de PlayStation del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018.

Si tienes una cuenta japonesa de PS Now puedes votar por la categoría de elección de jugadores, ya que las votaciones cierran el 8 de octubre.