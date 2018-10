Xbox responde a PlayStation sobre el crossplay con referencia a Marvel

Parece que se la reciente decisión de Sony de habilitar el crossplay para PlayStation 4 con Fortnite no deja de generar comentarios entre algunos agentes de la industria. Y es que no podemos ignorar que en un inicio la compañia japonesa se mostró dubitativa con el tema.

PlayStation 4 está en boca de muchos analistas de la industria en estos días, ya que esta semana se caracterizó entre otras cosas por significar la primera vez que PlayStation ha abierto sus posibilidades al crossplay.

Como recordamos, Fortnite es el videojuego que ha provocado el histórico cambio de parecer de Sony, quienes han dado su brazo a torcer por fin con respecto al juego cruzado con otras plataformas, específicamente con las consolas competidoras como Xbox One y Nintendo Switch.

Entre los análisis y comentarios que ha suscitado tamaño hecho, se escucha que Sony ha sabido demostrar por qué es el líder de la industria al tomar esta decisión, como también que este serio cambio de discurso puede afectar su imagen en lo que respecta al slogan de ‘pensar en los jugadores’.

De lo que no hay duda es que el crossplay representa quizá la mayor innovación y más importante brecha abierta con los videojuegos desde la aparición de los gráficos en alta definición o hasta de los polígonos mismos. Es sin duda, algo que se percibe como ocasión de celebración.

Y esto lo han entendido también en las esferas de Xbox, precisamente, desde la cuenta oficial de Twitter de Xbox en Inglaterra, quienes, además de tomarlo como una buena noticia, han comenzado a ‘trolear’ a sus pares de PlayStation con un tweet que hace referencia al popular videojuego Fortnite y al universo de Marvel.

Marvel: "Infinity War is the most ambitious crossover event in history"



Fortnite: https://t.co/MXtONGWeuQ