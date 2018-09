PlayStation explica por qué tardó tanto en habilitar el crossplay

A través de una respuesta indirecta pero pública hacia algunos de los alcances que han hecho llegar algunos desarrolladores con respecto al crossplay entre consolas, y precisamente de PlayStation 4 con otras plataformas, el presidente de PlayStation, Shawn Layden, expresó sus reflexiones.

El crossplay está siendo un término muy comentado a través de la industria en los últimos días. Ya que con la habilitación del juego cruzado en Fortnite, Sony y sus consolas han entrado en una nueva etapa para su línea de negocio.

Por lo mismo, diversos desarrolladores, especialmente Psyonix, creadores de Rocket League, han expresado en las últimas horas sus sentimientos acerca de la nueva postura de Sony con el crossplay para con su consola PS4. También para poner en claro, aunque con paños fríos, a quienes corresponden ciertas responsabilidades a la hora de habilitar el juego cruzado.

Tras las declaraciones de Psyonix, que puedes leer aquí, llega el turno de PlayStation, quien a través de su mismo presidente, Shawn Layden, explicó por qué se ha demorado tanto la decisión de habilitar por fin el crossplay en el PS4.

Aquí te dejamos sus declaraciones, las que brindó al portal Eurogamer.

Sabemos que esto es algo buscado, que es algo que los jugadores desean, y queremos ofrecerlo de la mejor de las formas posibles. No obstante, el cross-play no es algo tan sencillo como apretar un botón y decir ‘bueno, pues ya está’. Es una característica de lo más multidimensional. (…) No tuvimos otra alternativa que mirarlo desde un punto de vista técnico, también tenemos que trabajar con nuestros socios desde un punto de vista empresarial; tenemos que saber con seguridad que si activamos la función tenemos la atención al cliente adecuada, que enviamos los mensajes adecuados al público, si tenemos todas estas cosas necesarias totalmente preparadas