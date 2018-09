Fortnite: Removerán polémica animación de los pechos recién añadida [VIDEO]

La Temporada 6 de Fortnite, el popular Battle Royale de Epic Games, ha llegado recientemente para los usuarios de todo el mundo, entre algunas anunciadas y no anunciadas, pero hubo una que ha causado gran polémica entre la comunidad general de videojuegos.

Se trata de una nueva animación, o parte de las animaciones posibles gracias a los conocidos ‘rigging points’ de la animación en 3D, que está enfocada en el movimiento de los pechos de personajes femeninos.

Fue el usuario Faze Agony quien, vía Twitter, hizo público su descubrimiento acerca de este nuevo ‘feature’ presente con la actualización de la sexta temporada. La nueva animación es parte del nuevo skin ‘Calamity’.

Usuarios de todo el mundo comenzaron con la lluvia de videos para hacer evidente la existencia de esta nueva animación enfocado en el busto del personaje animado, el cual solo estaría incluido con el baile (emote) llamado ‘Jubilation’.

Tras la polémica generalizada y los comentarios en toda la red que rechazan la inclusión, Epic Games anunció de manera pública que retirarán la animación ya que no consideran que sea apto para los seguidores del juego, puesto que se trata de un público conformado principalmente por niños y adolescentes.

“Esto no fue intencional, es vergonzoso y fue muy descuidado de nuestra parte dejar que llegara al público. Estamos trabajando para corregirlo tan pronto como sea posible” declaró un representante de Epic Games para el sitio IGN.

El equipo también comentó que con el fin de eliminar esta característica lo más pronto posible se han desactivado algunos elementos del sistema que controla la animación del juego, y advierten que pueden existir problemas con algunos skins y bailes debido a esto.

Fortnite es el juego online Battle Royale gratuito más popular del momento y acaba de estrenar su Temporada 6. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch sin necesitar suscripción alguna y también para PC a través del cliente Epic Games Launcher.

The most important thing in the Season 6 update pic.twitter.com/FrnzFsF1Fl