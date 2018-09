Ofertas en Steam: Batman, Tierra Media y Mortal Kombat con descuentos [VIDEO]

Steam vuelve este fin de semana con otro ‘Fin de semana del Editor’ y esta vez el protagonista es Warner Bros, dueño de algunas de las más cotizadas franquicias como Batman y Mortal Kombat. Las ofertas no acaban ahí, ya que otra espectacular saga de videojuegos de combate también cuenta con atractivos descuentos, nos referimos al conocídisimo legado de Total War.

En primer lugar, por el lado de Warner Bros, tenemos una variedad de increíbles videojuegos a precios impresionantes. Comenzamos con la saga de Batman, y no nos referimos a los videojuegos de la serie Lego, si no a los famosos títulos de Arkham, estos son todos los descuentos para el caballero de la noche:

Batman Arkham City GOTY, Batman Arkham Asylum GOTY, Batman Arkham Origins y Batman Arkham Knight Premium Edition, todos con descuentos del 75% a S/. 12.48

El otro peso pesado de la promoción de Warner Bros en Steam es sin duda uno de los más ambiciosos videojuegos basados en la Tierra Media en la actualidad. Nos referimos porsupuesto al increíble Middle-earth: Shadow of War o ‘La Tierra Media: Sombras de guerra’ que está disponible por el atractivo precio de S/. 52.70. Una ganga tratándose de un videojuego con menos de un año de publicado.

La aclamada precuela que sigue siendo alabada en la actualidad también cuenta con un espectacular descuento en su edición de Juego del año. Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY está disponible a mitad de precio, es decir a S/. 46.47.

Para los amantes de la lucha. El último gran lanzamiento de la serie Mortal Kombat está también disponible a un precio de ensueño, nos referimos a Mortal Kombat X, que está disponible a solo S/. 16.98 ya que tiene un descuento del 70%. Y si no cuentas con ese presupuesto pero puedes ahorrarte una entrada al cine, puedes hacerte con la precuela Mortal Kombat del 2011 en su Komplete Edition por tan solo S/. 12.48.

Si te atrae la pelea pero quieres probar algo un poco diferente, te recomendamos la serie de Injustice, que protagonizan los héroes y villano del universo DC, en el que podrás enfrentarte a Superman siendo Batman y mucho más. Injustice 2, el más reciente título de la saga, tiene un descuento de 40% costando S/. 89.40, pero si no cuentas con ese presupuesto, puedes optar por la excelente precuela, Injustice: Gods Among Us, en su edición Ultimate por tan solo S/ 12.48 ¡Toda una ocasión!

No todo es Warner Bros este fin de semana en Steam. Y es que para los amantes de la estrategia llega una de las franquicias más emblemáticas y reconocidas a nivel mundial. Nos referimos a Total War, la espectacular serie de videojuegos de simulación de batallas militares, que llega con extraordinarios descuentos para sus videojuegos más aclamados. ¿Recuerdas la serie ‘Batallas decisivas’ de History Channel? Así es, Total War fue usado como la herramienta principal del espectacular programa histórico y educativo. Aquí tienes toda la lista de títulos de Total War que están en oferta:

Medieval: Total War – Collection a tan solo S/. 6.98

Empire: Total War a S/. 12.48

Napoleon: Total War a S/. 12.48

Medieval II: Total War a S/ 12.48

Rome: Total War a tan solo S/. 13.97

Total War Rome Collection: The Complete Edition (Juego + Todos los DLC) a solo S/. 17.97

Total War Shogun 2 a S/. 18.48

Total War: ROME II – Emperor Edition a S/. 45.54

Total War Saga: Thrones of Brittania a S/. 89.95

Otra de las atracciones las trae la serie F.E.A.R de disparos en primera persona mezclado con survival horror. F.E.A.R 2 Project Origin está disponible a tan solo S/. 9.98, mientras que F.E.A.R 3 cuesta S/12.48, pero si quieres hacerte con toda la saga, es decir, los dos juegos más el primer título (que ya no está disponible por separado) puedes llevártelos por S/ 30.73, ya que todos cuenta con un descuento de 75%.

Y para los que no se resisten a la serie de LEGO y los más pequeños, estos son todos los videojuegos de la serie basada en los famosos juguetes:

Lego Señor de los anillos: S/. 12.48

Lego El Hobbit: S/. 12.48

Lego Los increíbles de Disney Pixar: S/. 66.33

Lego The Ninjago Movie: S/. 46.67

Lego The Lego Movie Videogame: S/. 12.48

Lego Marvel Avengers: S/. 47.25

Lego Marvel Avengers Edición Deluxe: S/. 55.72

Lego Jurassic World: S/. 12.48

Lego Harry Potter (Años 5-7): S/. 12.48

Lego Harry Potter (Años 1-4): S/. 12.48

Lego City Undercover: S/. 77.50

Lego Batman Pack de la trilogía (incluye Batman 3: Beyond Gotham): S/. 27. 98

Lego Batman 2 DC Super Heroes: S/. 12.48

Lego Batman The Videogame: S/. 12.48

Lego Worlds: S/. 36.97

Lego Star Wars The Force Awakens: S/. 23.23

Lego Star Wars The Force Awakens Deluxe Edition: S/. 47.25

Nuestras recomendaciones especiales:

Bastion: Un espectacular juego indie lleno de un sublime apartado artístico y una historia que podrá hacerte llegar hasta a las lágrimas. Compralo aquí.

Gauntlet Slayer Edition: Un clásico juego que puede ser disfrutado entre 4 amigos o completamente solo. No te arrepentirás de aprovechar el descuento del 75% e invertir los S/. 12.48 en este juegazo que brinda horas de diversión. Cómpralo aquí.

Y una recomendación especial para los más pequeños de casa: The Last Tinker: City of Colors, una aventura colorida que recuerda a la época gloriosa de plataforma en 3D de juegos como Crash Bandicoot, Jax and Daxter y Spyro. Adquiérelo aquí.

Aprovecha desde ya las ofertas porque son solo por el fin de semana. Tienes hasta el lunes 1 de octubre. ¡No esperes más!