Dota 2: Infamos Gaming representará a Sudamérica en torneo internacional

La escena profesional peruana de Dota 2 estuvo activa durante dos días en los que 8 equipos peruanos se enfrentaron para lograr un pase a la DreamLeague Season 19 Minor que se realizará desde el 29 de octubre hasta el 04 de noviembre del 2018 en Estocolmo, Suecia.

Infamous Gaming supo reponerse de la eliminación en las clasificatorias regionales para la Major Kuala Lumpur de Dota 2 que será en Malasia. La DreamLeague, a pesar de ser una Minor, es un torneo importante para iniciar el camino hacia el The International 2019 que será en China, pues entregará al ganador 300 mil dólares en premios, 500 puntos para la clasificación directa al TI9 y clasificará al Kuala Lumpur.

Infamous Gaming será parte de los 8 equipos que estarán presentes dentro de la minor de Dota 2 y se verá las caras con equipos de la talla de Natus Vincere (NAVI) y Team Liquid. Como se sabe el equipo peruano lleva recién dos meses y ya conquistaron su primer torneo local en el Mas Gamers Festival.

El roster está conformado por Timado, Papita, Wisper, Matthew y MoOz logró la clasificación a la minor luego de ganarle a Braxtone en una final al mejor de tres con una victoria de 2 a 1.

And that's a wrap!

Congrats to our qualifying teams for the DreamLeague Season 10 Minor! 🎉 See you in Sweden! 🎉 #DHDreamLeague

SEA: @tigers_dota

CN: @rngroyal

CIS: @natusvincere

EU: @TeamLiquid

EU: @thefinaltribe

NA: @compLexity

NA: Rooons

SA: @Infamous_GG pic.twitter.com/ODTcYCA8mv