PlayStation Plus: Estos son los juegos gratuitos para octubre [VIDEO]

Octubre está a la vuelta de la esquina y la lista de juegos que llegarán para el servicio de suscripción de PlayStation ya se ha anunciado para el mes que viene. Recuerda que aún está habilitada la posibilidad de descargar los juegos de septiembre.

La cantidad de videojuegos de este mes sigue el patrón visto en el pasado, con dos juegos por cada sistema, de los 3 con el servicio. Felizmente, y gracias al crossplay, si eres poseedor de un PS4 podrás disfrutar cinco de estos seis juegos que se han puesto libres para los usuarios de PlayStation Plus.

Friday the 13th: The Game es el estelar de octubre para PS4, tratándose de un juego multijugador y online en el que cada jugador controla al conocido personaje asesino de Jason Voorhees mientras que otro grupo de jugadores tratan de escapar de sus garras.

Otro juego online y multijugador presente es Laser League, creado por los desarrolladores de OlliOlli. Por su parte, para el PS3 está disponible The Bridge y Master Reboot. El primero de estos está también disponible para PS4. Mientras que los usuarios de PlayStation Vita tienen a su disposición el shooter de dos palancas Rocketbirds 2: Evolution y el juego estilo retro de aventura y ciencia ficción 2064: Read Only Memories. Vale destacar que estos dos último juegos para la PlayStation Vita cuentan con crossplay para ser disfrutados junto a jugadores de PS4.

Siguiendo con la lista, otro juego multijugador es Knowledge is Power, un juego online de preguntas tipo ‘trivia’ que puede ser hasta de 6 jugadores, los cuales pueden usar sus propios smartphones como mandos.

Los juegos correspondientes a septiembre son: Destiny 2 , God of War III: Remastered, Here They Lie, Another World edición del 20vo aniversario, Qube: Director’s cut, Foul Play y Sparkle 2. Estos están aún disponibles y pueden ser descargados hasta la llegada de octubre, asi que apresúrate si aún no lo has hecho.

Aquí te dejamos la lista completa de juegos de PlayStation Plus para octubre:

PS4

Friday the 13th: The Game

Laser League

The Bridge (también para PS3 y Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (también en Vita)

2064: Read Only Memories (también en Vita)

PS3

Master Reboot

The Bridge (también para PS4 y Vita)

PS Vita

Rocketbirds 2: Evolution (también en PS4)

2064: Read Only Memories (también en PS4)

The Bridge (también en PS3 y PS4)

Aquí te dejamos un gameplay del estelar de este mes Friday the 13th: The Game.

Y otro de Laser League que resulta ser un adictivo y frenético juego multijugador.