Confirmado: Symphony of the Night y Rondo of Blood regresan juntos para PS4 [VIDEO]

Konami acaba de confirmar lo que habíamos anticipado de acuerdo a las filtraciones en el sistema coreano de clasificación. Dos títulos de Castlevania, originalmente lanzados para PC Engine CD y PlayStation, serán relanzados para la PlayStation 4 por Konami en un paquete recopilatorio en formato digital.

Ya lo anticipábamos durante la semana pasada. Y es que al parecer, el organismo coreano de clasificación de títulos según edad habría anticipado de manera correcta el regreso de dos de los títulos más aclamados en toda la saga de Castlevania: Rondo of Blood y Symphony of the Night.

La información filtrada se hizo pública el pasado 19 de septiembre, cuando Sony registró los dos títulos en un organismo de clasificación de edades de Corea, en el que también registraría al popular Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds más conocido como PUBG.

Rondo of Blood fue originalmente publicado para la PC Engine allá por 1993. Con el paso de los años, se ha convertido en uno de los títulos más apreciados por los fanáticos de la serie, a pesar de haber aparecido en un sistema no tan popular. Su secuela, Symphony of the Night, representó un éxito aun mayor, ya que definiría una de las directrices que trazaría el futuro de la saga, al implementar el sistema de juego en castillos de tipo ‘laberinto’, y que fue bautizado por los jugadores como el estilo ‘metroidvania’.

Aquí puedes ver el final de Rondo of Blood, seguido del inicio de Symphony of the Night. Dos partes de ambos juegos que coinciden en el evento que representan: La pelea entre Richter Belmont y Drácula

Los dos juegos estarán disponibles el próximo 26 de octubre a un precio de 19,99 dólares de manera digital en la tienda de PlayStation 4. El paquete se llamará Castlevania Requiem y su llegada será el mismo día del estreno de la segunda temporada de la serie Castlevania en Netflix.

Como mencionamos, otro juego que también fue registrado en el sistema de clasificación fue el popular y conocido PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) el que fuera el primer Battle Royale que significó todo un fenómeno de ventas y fama. Esto podría significar que Sony esté esperando el momento adecuado para anunciar un posible port del videojuego para su plataforma.

Ya que PUBG solo está disponible para Xbox One en el apartado de consolas, una noticia así puede representar una buena estrategia de Sony para aumentar sus ventas y su notoriedad, por lo que podría estar esperando el momento preciso, en el caso de que el port se haga realidad.