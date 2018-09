Telltale Games es demandada por ex-empleado tras anunciar que no han cerrado

Telltale Games es la empresa de videojuegos que ha lanzado títulos basados en populares franquicias, Game of Thrones, The Walking Dead, así como Minecraft: Story Mode y otros. Recientemente ocupó titulares en la industria por los despidos masivos que realizó durante la última semana. Pues bien, un ex-empleado de Telltale Games acaba de entablar una demanda contra la compañía argumentando que el reciente despido de más de 250 trabajadores, sin ningún aviso anterior o indemnización, es una violación al Acta de Cambios de los trabajadores y notificaciones de restricción de 1988 (WARN).

El sitio web Polygon tuvo acceso a la demanda, la cual afirma: “El acusado ha violado el acta WARN al no cumplir en brindar al demandante y al conjunto de empleados en situación similar, a quienes el demandante busca representar, una notificación de rescisión al menos 60 días antes como establece el acta”. Si la demanda es aprobada por la corte a cargo, incluiría a un aproximado de 275 empleados, entre los cuales se incluyen a aquellos que se fueron y a los 25 que se quedaron trabajando en la compañía.

La parte demandante ha exigido un monto equitativo a la suma de todos los empleados con respecto a sueldos no pagados, comisiones, salarios, bonus, vacaciones, días festivos, pensiones, contribuciones y otros beneficios, desde 60 días antes de la rescisión de trabajadores.

A esto se sumarían los gastos en abogados, intereses y “todos los repuestos que la Corte considere justa y propia”. El problema se complica aún más cuando se toma en cuenta que la desarrolladora de videojuegos está basada en el estado de California, que cuenta con su propia versión del acta WARN, la cual no cuenta con excepciones para “eventos no previsibles en empresas”.

“Para ser claros, no estamos cerrando. Por más extraño que suene, somos 25 personas y continuaremos de forma predecible. Hare más comentarios sobre estos detalles en las próximas semanas” Dijo el CEO the Telltale Games, Pete Hawley, a través de un tweet, a inicios de esta semana.

Telltale Games ha incluso asegurado en las últimas horas que muchos estudios y compañías ha mostrado interés para colaborar en lo que sería el desarrollo de los títulos que tenían planeados, entre ellos títulos con las franquicias de The Walking Dead y Stranger Things. Así como la segunda temporada de The Wolf Among Us.