Ofertas de la semana: Juegos desde 3 soles, Counter Strike y FIFA con descuentos

¡Comenzamos la semana con buen pie! Pues diversos portales de venta online de videojuegos han iniciado la jornada con ofertas que no se pueden ignorar fácilmente. Y por eso, como haremos cada semana, te presentamos la relación de juegos más atrayentes y atractivos para todos aquellos a los que les gusta ahorrar en toda ocasión.

Esta semana, las más jugosas ofertas pertenecen al que recientemente adoptó nuestra moneda local, nos referimos a Nuuvem, la tienda online brasileña que ofrece juegos para PC y en sus más conocidas plataformas como Steam, Uplay y Windows Store. Si no sabes de qué se trata Nuuvem, no te preocupes, ya que no implica mayor complicación y es una gran opción si se trata de cazar esos descuentos que nunca debes dejar pasar.

Pronto te traeremos un tutorial sobre cómo comprar tanto en Nuuvem como en GOG, la popular tienda online libre de gestión de derechos digitales, pero por lo pronto puedes ingresar aquí para enterarte cómo comprar en la plataforma brasilera. También puedes leer más información de Nuuvem aquí.

Por supuesto, el caserito de los jugadores de PC no podía faltar en esta edición de ofertas de la semana. Steam también ha renovado su amplio catálogo de juegos en oferta y hoy, como todas las semanas, te traemos aquellos títulos que cumplen con todos los requisitos para que robustecer tu biblioteca sin mayor complicación: ser extremadamente divertido y estar a un increíble precio. No esperes al último momento, recuerda que las ofertas son por tiempo limitado.

Sin más preámbulos, aquí tienes las ofertas de la semana:

Counter Strike Global Offensive (CSGO) (Precio S/. 19.79)

CSGO, el más moderno heredero de la leyenda Counter Strike. Un juego que continua presentándose entre los juegos más populares del globo y que cuenta con una comunidad amplia, lo que te asegurará incontables horas de diversión. El juego insignia de Valve está disponible al precio de una entrada de cine. ¡No dejes pasar la oportunidad para hacerte con él!

Chivalry Medieval Warfare (Precio S/. 9.29)

Una mención especial fuera de la nueva plataforma brasileña, es este juego disponible en Steam, quizá no muy popular por estos lares, pero ya es célebre y aclamado a nivel mundial. Se trata de un juego de tipo 'Melee' en primera y tercera persona, similar a un shooter como Counter Strike o Call of Duty pero sin disparos. En él encarnas a un caballero medieval y tienes a disposición distintas armas como espadas de todo tipo y tamaño, mazos, hachas, lanzas, mangoneles, balistas, onagros, arcos, todo lo que te puedas imaginar para hacer de tus amigos trizas literalmente, ya que puedes cortar brazos, piernas, siendo uno de los juegos más gráficos sin llegar a ser oscuro. Compatibilidad con mandos, servidores dedicados en sudamérica, miles de jugadores, todo esto por el precio de un viaje en taxi.

Mirror's Edge (Precio aproximado S/. 2.40)

Un exitoso y aclamado videojuego donde te pondrás en los zapatos de una atlética y habilidosa practica de parkour. Escaparás de un malvado ejército decidido a abatirte realizando saltos peligrosos a través de edificios y consiguiendo una que otra arma por ahí. Un título único en su especie, al precio de un pasaje en metropolitano. Más regalado imposible.

Cities: Skylines (Precio S/. 12.05)

Ahora que estamos a vísperas de elegir un nuevo alcalde para la ciudad, quizá no te convenzas aún por ninguno, pero puedes ir practicando por si en el futuro se te cruza por la cabeza la meta de arreglar los problemas metropolitanos de una vez por todas en este espectacular juego de construcción y administración de ciudad. En el puedes crear la ciudad desde cero hasta verla convertirse en una espectacular metrópolis. Gestionarás desde los detalles más básicos como el suministro de agua y luz hasta lo más complejo como la seguridad, el tráfico y por supuesto, el comercio. Se trata del primer y más serio competidor de la saga Sim City. Este videojuego es aclamado en la comunidad de jugadores de simuladores, y seguramente representa la amenaza más grande después de las pobres críticas que cosechó Sim City 5. Un juego bien optimizado, divertido, con alto potencial de rejugabilidad y una comunidad de mods que lo renuevan día a día. Simplemente, un juego con infinitas posibilidades. Al precio de un plata a la carta.

Otras ofertas importantes:



Crysis el popular videojuego que inmortalizó el popular meme 'can it run crysis?' (Precio aproximado S/. 5.00)

Dead Space (Precio aproximado S/. 10.00)

Dragon Age Origins (Precio aproximado S/. 18.00)

Day of Infamy (Precio S/. 10.54)

Mega Man Legacy Collection (Precio S/. 21.52)

FIFA 18 Edición estándar incluido con el DLC de la Copa Mundial Rusia 2018 (Precio S/. 64.57) ¿Una revancha?

Tom Clancy's Ghost Recon - Wildlands (Precio S/. 55.10)

Assassin's Creed: Odyssey (Precio S/. 123.98)

Para ver todas las ofertas de Nuuvem puedes ingresar aquí, ten en cuenta que el título que que elijas debe estar disponible en Perú (no solo en Brasil)

Para ver todas las ofertas de Steam puedes ingresar aquí.

Para ver todas las ofertas de GOG puedes ingresar aquí: