Xbox One: estos juegos ya no estarán disponibles en el Game Pass desde esta fecha

¡Mes nuevo, todo nuevo! Parece ser la frase que practica Xbox al renovar mensualmente su catálogo virtual de videojuegos. Esta renovación permite el ingreso de nuevos títulos disponibles para que los usuarios de Microsoft los disfruten en la consola a costa de la salida de otros cuantos juegos de la tienda digital.

La renovación de los catálogos virtuales es una práctica que lo hacen distintas compañías de series, animes, películas y videojuegos. El mes de octubre será el inicio de un nuevo listado de títulos que ingresarán al Game Pass. A su vez cuatro juegos serán retirados de la tienda virtual.

El mes de agosto Xbox Game Pass hizo lo mismo con el juego de fútbol Pro Evolution Soccer 2018 y el juego donde debías superar distintos niveles y encontrar la salida The Bridge. Esta vez Xbox aumentó el número de títulos que dejarán la consola a finales de septiembre.

Los juegos elegidos que se dejarán el Game Pass son:

- Matild Castilla EX Cursed Castile

Es un juego arcade independiente español, donde el escenario es el Reino de Castilla en el año 1801 que es invadida por demonios. El rey de Castilla Alfonso VI de León enviará a sus valientes caballeros a combatir la invasión demoníaca para salvar todo su reinado.

- Saints Row: Gat out of Hell

Es un shooter en tercera persona de mundo abierto donde el jugador tendrá el rol de Johnny Cat o Kinzie Kensington y deberá cumplir una serie de misiones, objetivos secundarios y varios coleccionables.

- The Bug Butcher

Shooter en primera persona de 2D donde deberás disparar hacia arriba para destruir a las distintas criaturas que aparecen en el escenario.

- Tower of Guns

Shooter de primera persona donde el escenario es una torre llena con variedades de armas. El usuario deberá ascender en la torre pasando una serie de distintos niveles.

Como se sabe, falta una semana para el arribo del juego de autos a Xbox One, Forza Horizon 4, pero no sería el único título en llegar a la consola de Microsoft, ya que se especula la llegada del juego bélico Wolftein: The New Order. La salida de los cuatro juegos respondería a la pronta llegada de los dos nuevos títulos más esperados por los usuarios de Xbox.