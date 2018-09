PlayStation 4: The Last of Us 2 estrena gameplay por el Outbreak Day [VIDEO]

The Last of Us, el mejor shooter en tercera persona creado por Naughty Dog, fue lanzado para PlayStation 3 el 14 de junio del 2013, un año después llegaría la versión mejorada para PS4 y la secuela llegó en diciembre del 2016 para PlayStation 4. El título ganó aproximadamente 240 premios al Mejor Videojuego del Año.

el 26 de septiembre de 2013 el mundo de The Last of Us cambiaría completamente, de manera repentina, debido a la pandemia que se desató en Estados Unidos por el hongo Cordyceps. Los humanos al entrar en contacto con la infección se convertían en caníbales y se podía contagiar a través de una mordida. Esto genero una histeria colectiva en todo el país y obligó a que Estados Unidos esté en estado de emergencia, el cual de nada sirvió. A este suceso se lle llamó el "Día del Brote" u "Outbreak Day".

Para Naughty Dog y los fanáticos de The Last of Us el 26 de septiembre es una fecha muy importante. Por este motivo, la desarrolladora no quiso romper con la tradición y anunció la celebración del Outbreak Day, fecha en la que inició la historia de supervivencia de Joel y Ellie y la búsqueda de la cura para la infección generada por el hongo cordyceps.

The Last of Us 2 llegará el miércoles 26 de septiembre a la PlayStation Store y tendrá nuevos avatares para el perfil, fondos de pantallas para PC y el tema musical The Last of Us (Cycles). Pero, Naughty Dog tiene en la website dedicada al "Outbreak Day" cuatro sorpresas más que serán liberadas el mismo 26 de septiembre.

Esta remasterización de The Last of Us 2 es una edición de lujo donde la se puede apreciar la gran calidad de gráficos e iluminación que añadió Naughty Dog. La trama girará en torno al odio, la madurez de Ellie y cómo ha sido afectada su vida por todo lo sucedido. Te mostramos el gameplay lleno de acción.