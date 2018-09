Golden Joystick Awards 2018 premia a quienes voten por sus juegos favoritos

Las votaciones para los Golden Joystick Awards 2018 ya se han abierto al público en general a través de la página oficial de gamesradar. Y para la edición de este año, a los organizadores no se les ha ocurrido mejor idea que brindar premios para incentivar a jugadores de todo el mundo a votar por sus títulos favoritos.

Los Premios Golden Joystick (o Premios Palanca de Mando de Oro) son un evento anual de premiaciones destinada al reconocimiento de la industria de los videojuego, siendo desde el 2008 la academia de premiación a videojuegos más longeva de la historia. También es considerada la más prestigiosa, en la que el jurado son los mismos jugadores de todo el mundo.

Los premios incluyen categorías como Juego del Año, mejores juegos para cada plataforma incluyendo las videoconsolas más reconocidas como PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch como para PC, elecciones de los editores, Banda sonora del Año, Juego Online del Año, Juego para móviles del Año, innovación del año, etc.

Durante la premiación del año pasado, juegos como Horizon Zero Dawn, Cuphead y The Legend of Zelda: Breath of the Wild estuvieron entre los más premiados por las distintas categorías, y este año se estima la participación de muchos votantes para definir a los mejores en cada apartado. Juegos como God of War, Marvel's Spiderman, Shadow of the Tomb Raider, Monster Hunter World, Far Cry 5, Sea of Thieves son algunos de los que tienen más de una nominación.

Los organizadores han puesto en conocimiento que todos los que participen en la votación serán premiados con un ebook gratuito de una lista de cuatro opciones, entre las que están:

Retro Gamer Annual Vol.4

Minecraft Vol.17

PC Gamer Annual 2018

y T4 Buyer's Guide.

Asimismo, para recibir estos premios se les pedirá a los participantes brindar un correo electrónico al final de la votación. ¿Qué esperas para votar por tus juegos favoritos y hacerte con estos grandiosos libros digitales totalmente gratis? Para votar y recibir los premios, puedes ingresar aquí.

Estas son las categorías para los Premios Golden Joystick de este año: