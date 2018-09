¿Nostálgico por PlayStation Classic? Mira estos 10 datos que no conocías de la consola [FOTOS Y VIDEO]

La PlayStation Classic acaba de ser anunciada oficialmente por Sony el día de ayer. Gamers de todo el mundo ya empiezan a traer a sus mentes recuerdos imborrables de aquellas épocas en las que disfrutaban de la primera consola que supo cómo hacer de los gráficos en 3D un éxito.

Ni bien el anuncio se materializó sitios, influencers y jugadores de todo el mundo ya empiezan a imaginar cómo será esta nueva incursión de Sony al seguir el ejemplo de Nintendo e introducirse en el negocio de la nostalgia y las consolas retro. Punto aparte merece mencionar que se trata de un lanzamiento muy razonable, por el éxito de las consolas clásicas de Nintendo, pero poco esperado, ya que no se trata de una versión de aniversario de la aclamada consola.

Por eso, ya que tenemos los recuerdos en y el 'hype' empieza a crecer desde ya hasta ese ansiado 3 de diciembre cuando se realice el lanzamiento, te hemos traído un top 10 de datos que probablemente no conocías de la primera consola de Sony, con la cual dejó de ser la típica marca de televisores Triniton y asociado más a tus padres para pasar a ser un ícono establecido en lo que respecta a videojuegos. Pero eso sí, no te adelantes, no hemos venido a traerte el ya conocido caso de la 'traición' de Nintendo, ni mucho menos estadísticas o datos aleatorios. Confiamos que algunas de estas curiosidades te dejaran boquiabierto.

Empezamos, pues, con el top 10 de datos que no conocías de la popular PlayStation X. Prepárate porque retaremos tus conocimientos y seguramente te sorprenderás con muchas de estas curiosidades.

1. ¿Por qué el nombre PlayStation?

En los años ochenta, con el reciente surgimiento de las computadores personales, en Japón surgió una categoría que estaba más enfocada a profesionales de todo tipo. Para ellos se empezaron a comercializar las conocidas 'Work Station' o estaciones de trabajo, que no eran más que computadoras con hardware especializado para realizar tareas como edición gráfica, de video, de sonido, etc. Ken Kutaragi, creador de nuestra querida consola, tomo el término para realizar un juego de palabras. Según él mismo: si un equipo para trabajar es llamado 'estación de trabajo', un equipo para jugar debe ser llamado 'estación de juego'. Y así es como el término 'PlayStation' se convirtió en el nombre de la legendaria consola.

Vale recordar que las videoconsolas han estado presentas en nuestra cultura doméstica casi el mismo tiempo que las computadoras personales. A fines de los años 70, la Atari 2600 y la Apple II definían como novedad ambos rubros.

2. El logo

El logo de PlayStation pasó por varias faces antes de tomar su forma final. La típica forma de P y S (que representaban nuestro alivio al aparecer cuando el juego lograba cargarse) fueron creación del artista gráfico japonés Manabu Sakamoto, quien también diseño los logos para Sony Computer y la marca VAIO. Los colores que Sakamoto usó para el isotipo fueron el rojo para la 'P', y el degradé de amarillo, verde y azul para la 'S' tomando como conceptos base a la brillantez, la pasión, el gozo, el encanto y la elegancia. La fuente utilizada por Sakamoto también fue reemplazada muchas veces hasta llegar al producto final.

3. ▲ ⚫ X ■

Los símbolos de PlayStation también cuentan con significado único, según su propio creador el diseñador de PlayStation Teiyu Goto, que explicó:

El Triángulo verde representa los puntos de vista, la dirección de la cabeza de un jugador.

El cuadrado rosa representa una hoja de papel, documentos o menús.

El círculo rojo y la equis azul representan las decisiones 'sí' y 'no'.

4. A Ken Kutaragi nunca le gustó el control análogo de PlayStation

En 1996, apareció ek Nintendo 64 trayendo como novedad el joystick análogo y más adelante la misma Sega Saturn lanzaría su 'controlador 3D' que contaba también con un joystick para controlar mejor al popular Nights de Nights intro Dreams. Era cuestión de tiempo que Sony rediseñe su popular control que para entonces no contaba con ningún joystick sensible al tacto. Es así como se diseño el 'Dual Analog' (no confundir con el DualShock) el cual nunca terminó por convencer a Ken Kutaragi, quien afirmaba que su diseño podía confundir a los jugadores y que estos estaban acostumbrados a un controlador más plano. Por el contrario, el presidente de Sony Corporation (el que dio permiso a Kutaragi de crear la PlayStation después de la 'traición' de Sony) era también piloto y dio su visto bueno a esas enormes asas del nuevo control, que se volvió una realidad.

5. ¿Por qué los discos tenían una capa negra?

Este es otro punto en el que Ohga y Kutaragi discreparon mucho. Pero en este apartado Ken Kutaragi fue el que terminó por convencer a su jefe directo. El diseño de los discos de PlayStation, como recordarás, tenían una fina capa negra por el lado donde eran leídos. Entre las justificaciones por esta decisión no hay nada muy oficial. Se afirman que permitía diferenciar discos de música de discos de juegos dandoles mejor posicionamiento, que haría la piratería más difícil al hacer el proceso de 'ripeado' menos estable y que protegería al disco de rayones.

Lo cierto es que los discos de PlayStation si resultaron ser bastante duraderos. Por otro lado, la piratería jamás fue controlada por esta fina capa y tal explicación parecía ser tan solo un rumor para desanimar a los que pretendían realizar copias ilegales. Norio Ohga, por su parte, tenía en mente un concepto de mini discos que no llegó a consumarse.

6. La evolución de los mandos

En la vida útil de PlayStation existieron 5 modelos su control característico:

El primer modelo: Incluido con la consola en Japón era relativamente pequeño, con un cable corto y no contaba con la pequeña pieza de plástico al final del cable hacia el lado del conector.

Revisión 1: La primera revisión del control clásico contó con un cable más largo y las asas laterales también se extendieron.

Dual Analog: Como comentamos más arriba, Sony se aventuró a lanzar un control con planes de volverlo estándar y que contara con no uno, sino dos joysticks análogos. Probablemente hayas visto alguno de estos que eran diferentes del DualShock ya que tenían las astas laterales mucho más largas que cualquier otro control de PlayStation y tenían 2 modos a elegir con el botón 'Analog'. El primero es el modo 'análogo' similar al del DualShock; el segundo era el modo 'Flighstick' y estaba activo al encenderse la luz verde en el led del mando, este modo emulaba los controles para juegos de aviación que Sony había lanzado para la consola. ¿Influencia de Ohga?

DualShock: Es seguramente la versión que más recuerdas. Se diferencia del Dual Analog por muchas cosas, entre ellas: los botones R2 y L2 eran más amplios, el modo 'FlighStick' no estaba presente, las astas laterales del mando se volvieron a recortar, tiene un diseño un poco más 'gordo' y por último, este control fue el primero en incluir la 'vibración'.

Control de PSOne: Este control es prácticamente un DualShock con un color más claro y fue incluido con la revisión de la consola del año 2000, la PSone, las diferencias del control son básicamente estéticas.

7. La espectacular campaña de publicidad

Sony no se tomó a la ligera cuando juntó todas sus armas y se decidió a entrar al mundo de las videoconsolas, y fue consciente tanto de los puntos en contra como a favor que tenía. La campaña de publicidad de PlayStation fue diseñada en base a la siguiente idea, en palabras de Phil Harrison: "En 1995, todos los chicos querían tener 19 años. Si tenías 12 años querías tener 19 años, si tenías 25 años querías volver a tener 19". Es así como toda la campaña publicitaria de Sony se creó a partir de un público de 19 años, y en la idea de dejar la vieja imagen de Sony como 'marca de padres' para darle una nueva cara. Esto último se materializó en frases como 'U R Not', abreviación de 'You are not ready' (no estás listo) y 'eNOS' (Sony pronunciado al revés) como agresivos mensajes de Sony hacia la audiencia asegurándoles de que estaban por ver una faceta de la marca nunca antes vista y que todo iba a cambiar desde entonces.

La industria de videojuegos también cobró nueva formar a partir del marketing de Sony. Para antes de 1995, los videojuegos seguían siendo percibidos como 'juguetes electrónicos' y marcas como Nintendo tenían como prioridad a un público de 12 años. Sega, por otra parte, tenía una imagen más cercana a los adolescentes de más edad, y a los jugadores que frecuentaban arcades. Con Sony y la entrada de PlayStation , el mercado de videojuegos se segmentó de forma definitiva, abriendo catálogo para juegos aptos solo para públicos de edad adulta. Algo que iba a ocurrir de todas formas pero que con Sony se confirmó.

8. 'Mataron' a su primera mascota

Durante toda esta campaña publicitaria, anterior al lanzamiento de la consola, en los departamentos de imagen de Sony Computer Entertainment se pensó en la creación de una mascota, para competir con Mario y Sonic. El equipo, entonces, concebió la idea de Polygon Man, un hombre hecho a polígonos, como su nombre indica, y que supuestamente tendría que ver con la capacidad de generar gráficos poligonales de la consola. El personaje fue obra de la división europea de Sony, a cargo de Phil Harrison. El mismo Harrison cuenta la reacción que tuvo Ken Kutaragi, cabeza del proyecto PlayStation a nivel mundial: "Recuerda caminar frente a nuestro estante en el E3 de 1995 con Ken, cuando derrepente observó el diseño de Polygon Man. En ese momento (Ken) se volvió loco".

Se afirma que Kutaragi se molestó muchísimo al ver cómo se gastaban el limitado presupuesto de Sony Computer Entertainment en una marca alternativa. Pero lo que más molestó a Kutaragi, afirma Harrison, fue que Polygon Man estaba diseñado con formas planas y no redondeadas. "Polygon Man fue llevado fuera del evento hacia el estacionamiento de autos y ejecutado silenciosamente" bromea Harrison.

Polygon Man sería luego reemplazado por personajes como Sofia de Battle Arena Toshinden, Parappa the Rapper y Crash Bandicoot. Pero algunos lo recordarán por su aparición en el juego PlayStation All Star Battle Royale de PlayStatioN 3.

9. El descomunal 'troleo' a Sega Saturn

La Sega Saturn llegó al mercado japonés y americano meses antes de la Sony PlayStation , en lo que se reconoce como uno de los peores errores de Sega después de sus periféricos para Sega Genesis. Lo peor de todo es que Sega Saturn era 100 dólares más cara que la PlayStation y esto no fue desaprovechada de ninguna manera por los voceros de Sony. En la E3 de 1995, Olaf Olaffson, un ejecutivo de Sony realizó el discurso más corto de la historia del evento. Al subirse al escenario, solo mencionó la palabra "299" en referencia al futuro precio de la consola de Sony, y generando la ovación y risas de todo el público presente, que entendió la referencia a Sega por su triste decisión en cuanto al precio de la Saturn.

10. El factor Namco

Namco fue una de las 'third party' a las que Sony acudió para asegurarse buen número de títulos para su consola desde un inicio. A Namco le encantó la idea de trabajar con Sony en su nuevo proyecto, y a ambas compañías se les ocurrió una idea espectacular.

En el contexto de mediados de los noventas, el género de lucha se había apoderado de las salas de arcade por juegos como Street Fighter II y Mortal Kombat. Pero con el avance de la tecnología poco restaría para la llegada de videojuegos de lucha en 3D. Curiosamente, se reconoce a 'Virtua Fighter' como uno de esos juegos que abrió los ojos de los desarrolladores de todo el mundo para animarlos a desarrollar en 3D. Lo mismo pensó Namco cuando diseño una placa arcade llamada 'System 11' en 1994 y que fue hecha con las mismas especificaciones base de la PlayStation . ¿El truco de todo esto? Tanto Namco como Sony se beneficiarían de tener una plataforma similar ya que realizar ports de juegos arcade para consola sería trabajo fácil y ambos se apoyarían mutuamente en la publicidad de los títulos.

Namco lanzó muchos juegos en el lanzamiento de la PlayStation como consecuencia, y uno de ellos que terminó por ser un juego clave y exitoso para la consola fue Tekken, que continua siendo una franquicia de peso hasta el dia de hoy.

¿Quieres más? Mantente atento a nuestras actualizaciones, prometemos traerte más datos históricos que seguramente no sabias. Por lo pronto, creemos que es suficiente.