PlayStation 4: Symphony of The Night y Rondo of Blood serían relanzados este año

Como ya anunciamos hace unos momentos, en Corea, un organismo que clasifica títulos según su idoneidad en ciertas edades, acaba de registrar una serie de videojuegos para la consola de Sony. Uno de ellos fue el popular PUBG, que hasta ahora, no ha tenido presencia en PlayStation 4, pero que podría llegar en el futuro y hasta ser anunciado en los próximos días.

Lo mismo sucede con dos emblemáticos y populares títulos que llegarían en forma de bundle 2 en 1 a la consola de Sony. Se trata de dos de los títulos más famosos de la aclamada saga Castlevania. Y no se trata de un caso cualquiera, porque se trataría de quizá la precuela y secuela más valiosa de toda la serie. Nos referimos explícitamente de Rondo of Blood y Symphony of the Night.

Muchos recordarán al célebre Symphony of the Night como uno de los títulos que lo cambió todo, al menos para la franquicia de los Richter y Belmont. Pero, ¿qué hay de 'Rondo of Blood'? Pues bien, quizá no todos puedan recordar a este increíble título puesto que solo fue publicado en Japón y en una consola que por estos lares no fue muy conocida: la PC Engine CD.

Pero desde aquí te lo aseguramos. 'Rondo of Blood' es uno de los títulos más recurrentes de la saga Castlevania, ocupando siempre altos lugares en los rankings y tops de los mejores juegos en la franquicia. ¿De qué se trata? Pues para hacértelo fácil te contamos que la primera misión en Symphony of the Night, aquella en la que te encuentras directamente, y desde un inicio, con el mismísimo Drácula al que tienes que vencer en batalla, corresponde nada más y nada menos que con el final de 'Rondo of Blood'.

Que no te parezca raro esto, ya que Rondo of Blood y Symphony of the Night bien podrían formar un solo juego, ya que se trata de la misma aventura protagonizada por Richter Belmont, aquel descendiente del clan Belmont que heredó el Vampire Killer (el látigo característico de la serie). No queremos hacerte spoiler, pero te aseguramos que 'Rondo of Blood' es una travesía tan rica y asombrosa como Symphony of the Night.

Y si da la casualidad de que no hayas podido jugar ninguno de estos dos títulos, pues ahora, con un eventual lanzamiento para PlayStation 4, que podría confirmarse en las próximas semanas, podrás disfrutar de ambas experiencias de manera conjunta. Desde aquí te brindaremos las próximas novedades acerca de este registro ocurrido en Corea, y desde ya nos entusiasmamos por los posibles grandes anuncios que podrían materializarse.