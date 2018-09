Pokémon GO se cae a nivel mundial y usuarios lo reportan

El evento Ultrabonus ya inició y los entrenadores realizan incursiones para atrapar los pokémon legendarios de la región Kanto y otras criaturas poderosas, pero los servidores de Niantic no han podido soportar la gran cantidad de personas conectadas a Pokémon GO y a mostrado problemas en la conexión

Los entrenadores de Pokémon GO en todo el mundo reportaron la caida del juego de realidad virtual de Niantic, donde no podían ver gimnasios, pokémon, y los suertudos que pudieron ver alguna de estas criaturas eran demasiado pequeñas y el juego solo les permitía usar una poké ball para atraparlos

Un entrenador español reportó en su cuenta de Twitter que había atrapado un Grimer que estaba pequeño en el mapa y decía Pokémon on suerte. Luego de atraparlo quiso buscar la criatura en su pokédex, pero la pantalla mostraba una luz estroboscópica.

Alguien sabe que coño es esto? Me ha salido un grimer que era como muy pequeño en el mapa, solo me ha dejado usar una ultraball para pillarlo y me decía Pokémon con suerte. Y cuando voy a ver al Pokémon pasa esto 😱 #PokemonGo pic.twitter.com/EA1p8X1MOd